Una grave denuncia fue presentada por Milenka Gavilán luego del duelo entre Cobreloa y Coquimbo Unido por el Campeonato Ascenso Femenino. La jugadora pirata compartió una imagen donde Nicol Áquez, del equipo loíno, se jactaba de lesionarla a próposito.

"Me pitié a la Milenka. Al tiro. Al inicio del partido le puse una buena y chao. Te dije que la iba a hacer", escribió Áquez a una compañera, según una fotografía que difundió Gavilán a traves de su cuenta de Instagram.

El hecho generó indignación y el club loíno ya tomó la primera medida. El directorio confirmó que, luego de reunirse con Áquez y el cuerpo técnico, decidieron suspender a la jugadora, por lo menos hasta que se aclare toda la situación. Eso sí, se mantuvieron firmes en sostener que Áquez "no tuvo la intensión de lesionar".

"En un principio estamos suspendiendo a Nicol (Áquez) hasta que se aclarezca todo. Conversamos con ella, el directorio y el cuerpo técnico en conjunto, y llegamos a esa medida por mientras. Podríamos decir que es una suspensión indefinida hasta tener todo el tema cerrado", manifestó Robinson Rosso, director a cargo de la rama femenina, a En La Línea Deportes.

"Todos saben que el tema de la falta no fue tan fuerte, pero sí fue el revuelto por el tema del WhatsApp donde ahí habla de mala manera o se expresa mal. Incluso no era lo que quería escribir tampoco. Lo dijo en caliente y sin la intención de perjudicar a nadie, aunque está consciente que por una publicación, que no tenía que haberla hecho, se generó todo este tema, y la única perjudicada hasta el momento es ella", continuó.

"Nicol nunca tuvo la intención de lesionar ni de ir con mala intención a marcar", defendieron desde Cobreloa. "El mensaje fue enviado minutos después del partido. Tampoco tenía la mentalidad de dejar fuera a una jugadora ni menos a una compañera de trabajo. Sólo marcar a la jugadora más hábil del equipo rival", agregaron.

"Nos hemos preocupado de saber cómo está Milenka, y la gente de Coquimbo está muy agradecida por eso. Nunca hemos dejado de comunicarnos con ellos. Nicol está dispuesta a pedir las disculpas correspondientes, si es que fuese necesario. Ella también está afectada pues nunca, reitero, hubo mala intención sino más bien por un mensaje que compartió con unas compañeras. Si tiene que pedir disculpas, me dijo que no tendría problemas en hacerlo. Por nuestra parte, queremos que nuestras jugadoras sean íntegras y respetuosas", sentenció Rosso.