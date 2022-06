María Elena Coronado, más conocida como "Nena", tiene 18 años y hace seis aproximadamente, se dedica a las carreras en motos de agua y es parte de Women4Sports. El año pasado salió de cuarto medio y actualmente estudia inglés. También está armando una tienda de implementos para correr en moto, venta de motos y lanchas, todo traído desde Estados Unidos.

La historia de Nena con el deporte, parte desde más pequeña. "A los 14 años estábamos en la casa y un vecino quedó sin bencina, así que sacaron la lancha y estaba el mecánico de mi vecino. Mientras yo andaba, él comentó que lo hacía bastante bien. Un día Tomás llamó a mi papá y le ofreció que yo corriera por su taller", contó María Elena.

"Iba a disputarse una carrera en el Lago Rapel, así que esa fue la primera, el 13 de enero de 2017. Me fue bien, saqué el primer lugar y allí partí corriendo mis primeras tres carreras en cronometrado y gané el campeonato completo", relató Nena sobre sus inicios.

La deportista tuvo su primer viaje en Argentina donde ganó la fecha. También fue campeona nacional 2017-2019 y 2018-2019, en ese mismo año ganó un Sudamericano y en la temporada 2019-2021 nuevamente fue campeona sudamericana.

Este 2022 corrió su primera carrera en Estados Unidos en el mes de abril en Avon Park, y la segunda fue en Panama City en el mes de mayo. Obtuvo tres primeros lugares en la categoría Iroc 1100 y un tercer puesto en Iroc Stock.

María Elena asegura que para tener un buen desempeño en su deporte es importante "tener una moto en buen estado, que tenga accesorios de carrera porque sirven mucho para la postura. También tener implementos para la protección, trajes de agua, chaleco, guantes, botas, casco de motocross, antiparras y protección de espalda en caso de un accidente".

"Mi deporte no es conocido en Chile, entonces los auspicios son escasos. El nivel de pilotos aquí es bueno, pero en otros países este deporte es mucho más profesional", declaró Nena. "Al final con las carreras he aprendido que no por ser la única mujer en Sudamérica y en Chile, puedo lograr triunfos, y otra cosa que me han dejado las carreras en moto de agua, es que lo mejor que puede hacer una persona, es reforzar sus habilidades".