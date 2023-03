A 10 días de la salida de José Letelier del puesto de entrenador de la selección chilena femenina, la Federación de Fútbol de Chile sigue en plena búsqueda de su reemplazante. Son varios los nombres que permanecen en carpeta y varios otros los cuales ya fueron descartados por el directorio.

Primero que todo: ni Paula Navarro, Carlos Véliz o Claudio Quintiliani son nombres de consenso, por lo que no están dentro de las opciones para asumir La Roja Femenina actualmente. Aunque no se descarta que eventualmente puedan ser considerados, de momento no son candidatos.

Emily Lima tuvo un primer contacto con la Federación, con quienes se entrevistó esta semana. La entrenadora brasileña, que recientemente dejó la selección femenina de Ecuador, no gustó lo suficiente para asumir en Chile, por lo que ya no es candidata. Por esa razón, Luis Mena ha ido tomando fuerza durante esta semana.

Primeramente, el actual DT de Colo Colo Femenino es el nombre que más le gusta al directorio debido a que conoce el medio local. Además, como entrenador de las albas y campeón vigente del torneo femenino, ya sabe cómo trabajar con varias de las jugadoras que mejor nivel tienen en el Campeonato Nacional.

Mena ya recibió el primer llamado de parte de la Federación de Fútbol de Chile, pero todo dependerá del proyecto deportivo que le propongan. Su intención primaria es quedarse en el club, aunque estaría abierto a escuchar más si la oferta es buena y tiene la chance de hacer un proceso más largo y no tan inmediato.

Esto, porque actualmente se encuentra realizando una buena pretemporada con el Cacique, con quienes viajará a Punta Arenas y Lima; además, Lucho ya armó plantel, renovó a la mayoría de sus jugadoras, trajo nombres pedidos por él y disputarán la Copa Libertadores Femenina en octubre próximo.