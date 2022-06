Durante varias semanas la selección chilena sub18 de waterpolo, ha recorrido varios medios de comunicación para dar a conocer su caso. Las atletas nacionales obtuvieron el cuarto lugar en el Sudamericano de Deportes Acuáticos que se desarrolló en Lima en noviembre de 2021, lo que les dio la clasficación para los Panamericanos Sub 18 que se celebrarán en el mes de julio en Indianápolis, Estados Unidos.

Su capitana, Constanza Beltrán expuso la problemática de su equipo: "A un mes de los Panamericanos, la Federación emitió un comunicado diciendo que no contaban con los recursos para que nosotras pudiéramos ir, por lo que decidimos por iniciativa propia reunir el dinero para poder ir. Tenemos que juntar aproximadamente 2 millones y medio por cada una, considerando el viaje, la alimentación, el alojamiento y la indumentaria".

"Estamos realizando rifas, en mi caso y en el de otra compañera, decidimos postergar los estudios para trabajar y juntar dinero. Estamos buscando todas las formas para poder financiar nuestro viaje. En una reunión de apoderados se acordó hacer cosas, porque además, nuestro equipo tiene un promedio de edad de 16 años".

Constanza asegura que la FECHIDA no las ha ayudado a difundir sus actividades "es lamentable que no tengan los recursos, pero nosotras no queremos armar una polémica con ellos, solo estamos concentradas en juntar la plata". Las seleccionadas utilizan su cuenta de instagram para contactarse con la Ministra del Deporte, Alexandra Benado, pero hasta la fecha no han tenido respuesta de la entidad estatal.

Para colaborar con la selección femenina sub 18 de waterpolo, se puede hacer a través de un depósito o transferencia a la cuenta vista del Banco Santander 621-92-46242-3 a nombre de Julieta Adan Quezada, rut 13.067.431-3.