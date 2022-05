Universidad Católica no ha tenido un buen año. En 10 fechas del Campeonato Femenino 2022, las Cruzadas apenas suman nueve puntos: dos triunfos y tres empates, además de cuatro derrotas. Este fin de semana, a pesar de conseguir una victoria por 1-0 ante Deportes Antofagasta, recibieron una mala noticia.

Fernanda Rojas, una de las mediocampistas titularísimas del elenco precordillerano, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el partido frente a las Pumas y se convertirá en baja de larga data para la UC esta temporada.

Fue alrededor de los 35 minutos del encuentro. Camifer fue a trabar una pelota en el piso y chocó contra una jugadora rival; debió salir de la cancha, fue atendida por el cuerpo médico y decidió volver, pero no pudo seguir corriendo. A los 43 minutos dejó el partido y le dio paso a Yazmín Torrealba.

Este lunes, Rojas confirmó su lesión en su cuenta de Instagram. "Cuando piensas que ya has llorado suficiente y es tiempo de estar mejor, viene otra cosa que te dice que no, que todavía queda un poco más. Y es que ha sido un año durisimo en lo personal, y lejos lo que más me tenía feliz era estar jugando una de mis mejores temporadas", comenzó.

"Sin embargo, hoy me toca afrontar el mayor desafío de un deportista, cómo lo es recuperarse de una lesión (rotura LCA), y lo haré de la misma manera que juego; con corazón, convicción y entrega. Y si la vida me quiere dar otro desafío, le diré que vengan de a 10, que aquí los espero. Porque tengo una hermosa familia, tremendos amigos y la convicción de que puedo lograr lo que sea que me proponga", añadió.

Rojas será sometida a cirugía durante los próximos días, una vez que baje la inflamación de su rodilla, y se espera que esté de baja por al menos seis meses, por lo que todo indica que volverá a jugar por la UC en la temporada 2023 del fútbol femenino nacional.