Kristel Köbrich sigue siendo la nadadora más destacada de nuestro país y lo demostró en los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022, ganando tres medallas: una de oro y dos de bronce. La nacional que también llegó a ser finalista en el mundial de natación, se refirió a la participación en sus sextos Odesur y a su total vigencia a los 37 años.

"La verdad es que sigue siendo un placer, una responsabilidad y algo muy lindo que no dejo de agradecer, pero entiendo que esto no es algo fortuito, sino que seguimos trabajando y buscando siempre objetivos en cortos, medianos y a largos plazos. Uno de ellos fue el mundial, donde pude ser finalista y después teníamos los Juegos Odesur y salió todo muy bien", declaró en el programa Secos del VAR de la Radio Usach.

Además aseguró que "estamos muy contentos, muy conformes y ya iniciando una preparación para el próximo año donde también tenemos un mundial y ya se abren las puertas para poder clasificarme a mis sextos Juegos Olímpicos, y también el Panamericano en casa".

En su exitosa carrera, Köbrich ha conquistado numerosos logros y se destaca muchísimo la obtención de estas medallas a su edad y declaró lo que significan estas preseas en este punto de su vida: "Les tengo el mismo valor y el mismo respeto que a cualquier otra. Soy una eterna agradecida de poder seguir haciendo lo que me gusta, eso significa que todavía puedo representar al país y que todavía puedo tener en mi cuerpo grandes eventos. Sigue siendo un privilegio y no puedo dejar de decirlo y compartirlo porque es real, entiendo que llama la atención mi edad, pero nunca me he detenido pensando en eso".

Para la natación, la misma Kristell asegura que su "longevidad" es motivo de sorpresa para muchos, pero todavía no piensa en el retiro: "Obviamente que hay fechas, pero depende como vaya mi mente, mi cuerpo y cómo estemos trabajando para realmente cumplir las expectativas y saber lo que significa representar al país. No voy a torneos a ver qué onda cómo sale, si nos planteamos algo es para que salga bien".

"Ponerse un límite creo que a la vez me limita entender a qué voy, es como ponerme una pared o una puerta de salida, no lo veo así y por suerte mi equipo me apoya. Para mí representar al país significa mucho, pero aunque la mirada está en los Juegos Olímpicos y no sé qué va a pasar después. Tengo que pasar por un Mundial, un Panamericano y eso requiere de mucho sacrificio", cerró la deportista que ya ha participado en cinco instancias olímpicas.