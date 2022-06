Karen Araya ya piensa en los amistosos de la Roja Femenina vs Venezuela: "Quiero competir"

Esta semana la Roja Femenina comenzó su segunda semana de entrenamientos de cara a la fecha FIFA y a la Copa América. La primera contó únicamente con jugadoras provenientes de clubes internacionales, mientras que para esta se sumaron ocho futbolistas de Universidad de Chile.

Karen Araya es una de las jugadoras que está entrenando con la selección chilena, y señaló que se siente "feliz de estar acá, de poder compartir con mis compañeras de siempre. De poder tener una nueva semana de trabajo pensando en lo que va a ser Copa América".

Respecto a la última temporada, la otrora jugadora del Sevilla confesó que "me siento súper bien. He tenido varios procesos y mucho aprendizaje, sobre todo este último tiempo en España. He aprendido mucho, mucho trabajo también. Espero llegar de la mejor manera a la Copa y poder dar lo mejor de mí en todos los partidos, siempre lista para dar el cien".

"La otra semana se empiezan a juntar todas nuestras compañeras, llega todo el plantel, y esperemos que esta fecha FIFA la aprovechemos bien. Todo es en miras de la Copa y los rivales que enfrentaremos ahí, así que espero con ansias que lleguen los amistosos y poder competir", agregó la mejor jugadora de la temporada 2021 del fútbol chileno.

El sábado 25 y el martes 28 de junio, la Roja Femenina enfrentará a Venezuela en dos amistosos que se jugarán en tierras nacionales, en estadios y horarios por confirmar. Karen Araya aprovechó de invitar a los fanáticos a acompañarlas en la despedida previa a la Copa.

"Es la mejor sensación que le puede pasar a una, competir acá en Chile porque la gente siempre nos entrega mucho cariño. Los dejo invitados para que vayan a vernos donde sea que se jueguen los partidos, que estén ahí y nos apoyen porque siempre es importante sentir el apoyo del público", cerró.