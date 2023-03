A una semana de que comience el Campeonato Femenino de Primera División, hay dos equipos que no han iniciado sus pretemporadas y se desconce qué pasará con ellos. De hecho la Anjuff ha manifestado públicamente su preocupación por las situaciones de Deportes Antofagasta y Fernández Vial.

La crisis del equipo vialino se ha profundizado con las salidas de las jugadoras del plantel y del técnico Antonio Zaracho. A la fuga masiva de futbolistas se sumó la de Norma Castilla, defensora central y capitana del equipo que se despidió en sus redes sociales con un largo texto donde resumió sus casi cuatro años con la camiseta aurinegra.

"Hoy me despido de Arturo Fernández Vial, sólo agradecida del apoyo que el club me brindó y la confianza que pusieron en mi trabajo. Quiero comenzar esta despedida agradeciéndole a José Luis Espinoza quien me integró a este hermoso club para realizar una gran carrera aquí y porque siempre estuvo al tanto y pendiente de jugadoras que podían ser un aporte para el Vial", comenzó Castilla.

La excapitana del conjunto aurinegro también agradeció al técnico Antonio Zaracho "por dos años de trabajo y la gran campaña que logramos en conjunto el año pasado, ya que sin duda, nada habría sido posible sin él. A la querida coordinadora Tía Mariela Parra, por todo el apoyo y trabajo no visible para la gente".

"A los profesionales de las comunicaciones que llevaron a todas las plataformas nuestro trabajo semana a semana, dándonos la visibilidad que todo el fut fem debería tener. A cada persona del cuerpo técnico con la que me tocó compartir durante los cuatro años de estadía aquí y finalmente a la fiel hinchada vialina que nos acompañó a lo largo de mi carrera en el Inmortal", cerró la futbolista.