Este fin de semana se jugará una nueva fecha del Campeonato Nacional Femenino, la fecha 13 será la última jornada antes de la pausa programada debido a la participación de la Selección Chilena Femenina en la Copa América Femenina.

Durante esta jornada Colo Colo deberá recibir a Puerto Montt en el Estadio Monumental, partido que se podrá jugar con público y las entradas ya se encuentran a la venta.

Las Albas vienen de caer por la cuenta mínima ante Santiago Morning, las actuales líderes del torneo femenino, perdiendo su invicto en la presente temporada entregando el liderato. El Chago convirtió a los 11 minutos con una anotación de Rosario Balmaceda. El partido no estuvo exento de polémicas, ya que antes de irse al descanso la defensora Bárbara Muñoz impactó el balón con su mano al centro de Fernanda Hidalgo desde la izquierda, la jueza del partido no vio la jugada por lo que no cobró un penal que pudo ser el empate para las albas.

Por su lado, Puerto Montt tuvo libre la fecha pasada, por lo que su último partido correspondiente a la fecha 11 fue contra O’higgins, y ganaron por 4-1, este positivo resultado las mantiene en el quinto lugar con 16 unidades.