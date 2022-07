Siguen los récords en la Eurocopa femenina, que se disputa en Inglaterra. El partido Alemania-España, disputado el miércoles 12 en la segunda fecha dñ grupo B, registró un récord de audiencia para el fútbol femenino en España, con un promedio de más de 1,4 millones de telespectadores.

El momento peak se produjo a las 22:42 horas, cuando 1.689.000 espectadores estaban frente a la pantalla siguiendo el juego, que terminó con el triunfo germano por 2-0, con goles de Klara Buhl (2') y Alexandra Popp (36').

Tras la derrota, España buscará un cupo a los cuartos de final en la última jornada de la fase de grupos, fijada para el sábado 16, cuando chocará frente a Dinamarca. Para las hispanas, la igualdad es suficiente para lograr el objetivo.

En esta jornada, Suecia y Países Bajos lograron sendas victorias, consolidándose en el liderato del grupo C. Las escandinavas superaron a Suiza por 2-1. La volante Caroline Seger mostró su alegría por la presencia de los forofos: "Es increíble. He jugado muchos torneos y nunca he tenido tantos aficionados suecos como aquí. Estoy muy contenta y orgullosa de que hayan estado con nosotras, eso nos ayuda a ganar partidos, especialmente hoy, cuando las cosas estaban más complicadas".

Luego, Países Bajos venció 3-2 a Portugal.