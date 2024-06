Austria vs Francia – Dónde ver EN VIVO, resultado y minuto a minuto de la Eurocopa 2024

El partido más esperado de la jornada. La selección francesa tiene su primer partido de la Eurocopa 2024 y será contra el combinado de Austria en la ciudad de Dusseldorf.

Partido que tiene en Kylian Mbappé su figura máxima y llamado a liderar a uno de los favoritos del torneo europeo.

El delantero, ahora ex PSG y que tras la Euro prepara las maletas para llegar al Real Madrid, vive no solo con la presión de ser la estrella de los galos. Si no con sus palabras de que la Eurocopa es más difícil que un mundial.

Francia comparte grupo, además de los austriacos, con Polonia y Países Bajos. La ex Holanda le ganó este domingo al cuadro de Robert Lewandowski por un marcador de 2-1, con goles de Cody Gakpo y Wout Weghorst.

¿Dónde ver a Francia vs Austria por TV?

El partido de los franceses por la Eurocopa es transmitido en vivo por ESPN en su señal básica. Todo el torneo europeo lo emite en Chile ESPN.

Revisa los canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

¿Y por streaming cómo ver la Euro?

Si buscas un link para ver en vivo la Eurocopa y el partido de Francia contra Austria, puedes hacerlo por Star Plus si estás suscrito.

Ojo que desde el 26 de junio, se podrá ver ESPN y todo el contenido de Star por Disney Plus. Y desde el 26 de julio, Star+ desaparecerá.

¿A qué hora es el partido de Francia?

El duelo está programado para este lunes 17 de junio desde las 15:00 horas de Chile, en el estadio ESPRIT arena de Dusseldorf.