Jugador de la Roja y un ex talento de la U en el XI ideal de Copa Libertadores 2024

Con el inédito título de Botafogo tras vencer al Atlético Mineiro de Eduardo Vargas en la final, terminó la Copa Libertadores 2024. Y ahí, llega la hora de los balances y elegir a los mejores del torneo.

Justamente, el popular sitio Sofascore Latam, encargado de datos y estadísticas de los jugadores, dio a conocer el ranking con los mejores valores del torneo. Y pese a no estar en la final, en Chile dijeron presente.

Un actual valor de la selección chilena fue parte de este equipo ideal, destacando no solo por su buen nivel que lo caracteriza, si no también por sus estadísticas en cuanto a quites, interepciones, pases y más. Además, los hinchas azules también vieron a un ex valor destacar en el torneo.

El XI ideal de Copa Libertadores 2024

El sitio Sofascore dio a conocer su equipo ideal de Copa Libertadores 2024 y no solo valores de Botafogo y Atlético Mineiro integran el lista, si no que al ser un medio de estadísticas, también aparecen otras figuras.

En lo concreto y ligado a Chile, uno que dijo presente en el team destacado es Paulo Díaz. El defensa de la Roja y River Plate nuevamente destacó por su buen nivel jugando por los millonarios en el certamen internacional. Ahí, obtuvo una calificación final de 7.28.

Por otra parte, Leonardo Fernández fue quien obtuvo la puntuación mayor de los 11 nombres, con un 7.59 como nota en sus estadísticas. El volante lleno de talento y goles de Peñarol jugó en la U en 2019 y también viene de coronarse campeón del torneo local charrúa.

El XI ideal del torneo.

Los demás equipos que aportan nombres al listado son Sao Paulo y Flamengo, quienes quedaron en el camino y ni siquiera alcanzaron las semifinales del certamen continental.