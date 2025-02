Edson Puch sabía internamente que el desafío de Deportes Iquique en la Copa Libertadores se alejaba del negativo inicio que tuvo el equipo en la temporada 2025. De hecho, Comando no pudo participar del primer partido en el renovado Campeonato Nacional, donde Coquimbo Unido vapuleó por 3-0 a su equipo.

Pero sí fue la gran figura que tuvieron los Dragones Celestes en la victoria por 2-1 ante Independiente Santa Fe de Colombia. Puch anotó los dos goles del elenco dirigido por Miguel Ramírez, que debió hacerle frente a un tempranero tanto de Hugo Rodallega.

El público que asistió al estadio Tierra de Campeones le reconoció la calidad y el talento a Comando. En los 90’+1 del partido, el Cheíto sacó de la cancha a Puch, quien salió ovacionado. El DT mandó a la cancha en su lugar a Álvaro Ramos, quien tuvo una clarísima chance de anotar el 3-1. Pero la falló.

Tras el partido, el talentoso iquiqueño campeón de América con la Roja en 2016 sacó la voz. Lo hizo para evidenciar un desahogo. “La verdad que es una alegría inmensa. No veníamos haciendo las cosas, no veníamos jugando bien. Creo que no merecíamos los resultados pasados”, afirmó Puch en la transmisión oficial. En la Copa Chile, cosecharon dos derrotas y una victoria, además de la caída en el debut de la Liga de Primera 2025.

Puch festeja uno de sus dos goles en la Libertadores. (Alex Diaz/Photosport).

“Pero en un campeonato internacional muy importante para nosotros, con toda esta gente, pudimos tener un resultado a favor. Feliz por todo esto”, aseguró el experimentado atacante de 38 años en la conversación que tuvo con el periodista Felipe Puccio.

Edson Puch le pone una alerta a Iquique tras ganar la ida en la Libertadores

Edson Puch tiene clarísimo que el nivel que se encuentra en la Copa Libertadores es superior a lo habitual y se lo hizo saber a sus compañeros de Deportes Iquique, que la próxima semana viajarán hasta Bogotá para la revancha en las Fase 2 ante Independiente Santa Fe.

La ventaja es exigua, pero bastaría para superar la llave. “Sabemos que estamos ahí por un gol, pero también tenemos claro que los partidos de copa internacional son muy difíciles”, manifestó el ex atacante de Universidad Católica y Universidad de Chile.

Edson Puch se robó la película ante Independiente Santa Fe. (Alex Diaz/Photosport).

“De locales los equipos se hacen muy fuertes, pero bueno, tenemos que tratar de hacer nuestro partido y ser inteligentes”, fue el desafío que dejó patente Edson Puch tras una nueva actuación que se ganó aplausos de pie de toda la fanaticada de Deportes Iquique. El desenlace de la llave será el 25 de febrero desde las 19 horas, según el horario de Chile continental. Antes de eso, los Dragones Celestes visitarán al Audax Italiano por la 2° fecha liguera.