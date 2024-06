El comentarista afirmó que el dos de la Roja debería ser el meta de Colo Colo por sobre el de Racing. “Lo que pasa con Arias es que con la selección no ha tenido seguridad”, aseguró.

La hipotética titularidad de Gabriel Arias ante Perú encendió el debate a días del debut en la Copa América. Las molestias físicas de Claudio Bravo dejaron abierta la posibilidad de que juegue otro guardameta en el AT&T Stadium, siendo el portero de Racing el que corre con ventaja en la selección chilena.

El gran damnificado acá es Brayan Cortés. El arquero de Colo Colo era hasta hace no mucho el meta titular de la Roja, pero con el arribo de Gareca al equipo ya no solo perdió ese lugar, sino que ahora tendrá que conformarse con ser el tercer guardameta.

Uno que demostró su molestia con esta situación fue Patricio Yáñez, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura declaró que “es una lástima. Seguramente va a ser Arias y el tercer arquero pasó a ser Cortés. Ahí creo yo hay una suerte de que el técnico entiende que el fútbol argentino es superior al chileno”.

“Lo que pasa con Arias es que con la selección no ha tenido seguridad, pero como estamos en la ‘Gareca manía’ y que haga lo que quiera el técnico, a mí me parece que no es lo correcto”, agregó.

En ese sentido y para cerrar, Yáñez fue claro al lanzar que “Cortés debiese ser el dos de Chile, pero el técnico es el que tiene más clara la percepción de la respuesta de los jugadores. Uno lo ve desde afuera y contra Paraguay tuvo ciertas inconveniencias y poca seguridad que debería tener un arquero. Inseguriza a la línea defensiva”.

Gabriel Arias reemplazó a un lesionado Bravo en el último amistoso ante Paraguay. ¿Se repetirá esto en el debut de la selección chilena en la Copa América?. | Foto: Photosport.

Formación de Chile ante Perú

En caso de que Bravo no llegue, el equipo titular de Chile ante Perú será con Gabriel Arias en el arco; Mauricio Isla, Igor Lichnovsky, Paulo Díaz y Gabriel Suazo en defensa; Érick Pulgar, Marcelino Núñez, Darío Osorio, Alexis Sánchez y Víctor Dávila en mediocampo; Eduardo Vargas en delantera.

¿Cuándo debuta la selección chilena en la Copa América 2024?

Chile debutará en la Copa América ante Perú este viernes 21 de junio a partir de las 20:00 (hora chilena) en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

