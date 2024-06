El periodista confirmó que ambos históricos de la generación dorada están bien afuera del equipo de Ricardo Gareca. “La intensidad y velocidad de la Copa América no es el campeonato chileno”, aseguró.

Guarello le da duro a albos y azules por no sacarse la camiseta: “Ni Vidal ni Díaz gravitaban ante Perú”

El debate del regreso de algunos referentes de la Generación Dorada parece haberse tomado este inicio de la selección chilena en la Copa América 2024. Son varios los que quieren de vuelta a algunos cortados por Ricardo Gareca, algo que colmó la siempre poca paciencia de Juan Cristóbal Guarello.

Y es que el periodista salió a repartir y no consejos a los más fanáticos de Colo Colo y Universidad de Chile que no se sacan la camiseta a la hora de opinar. Para el comunicador, jugadores como Arturo Vidal o Marcelo Díaz, no tienen nada que hacer en esta Copa América.

En su calidad de comentarista en Radio Agricultura, Guarello cuestionó que “¿viste a Bolados el viernes? ¿Cuántos desbordes metió? Cero. El ritmo del fútbol del fútbol chileno, y esto lo hago en extensión a Marcelo Díaz, porque un connotadísimo histórico de la U anduvo pidiéndolo ante Perú”.

“Con la intensidad y las chuletas que metieron los peruanos en la mitad de la cancha, ni Marcelo Díaz ni Arturo Vidal hubiesen sido gravitantes, porque la intensidad y velocidad de la Copa América no es el campeonato chileno”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que “por ahí tal vez Vidal te iba a ganar un cabezazo, ok, pero por como se estaba jugando y estaban metiendo… No alcanza, si en la Copa Chile tampoco contra O’Higgins no brillaste, menos acá”.

“Con Vidal me sacó el sombrero, porque con Perú siempre hizo buenos partidos. Hay dos en el Nacional que los ganó él solo, pero el tiempo pasa y hay que atenerse a la realidad del fútbol”, concluyó el periodista.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena por la Copa América 2024?

La Roja sale a la cancha para jugar ante Argentina este martes 25 de junio a las 21:00 (hora de Chile) en el MetLife Stadium de Nueva York. La albiceleste viene de superar por 2-0 a Canadá en su debut.

