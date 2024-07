La Copa América 2024 ha tenido una gran edición con duelos imperdibles. Las semifinales prometen mucho y ninguna selección querrá renunciar al sueño de conseguir el título. Por esta razón, te contamos cómo se define la clasificación en esta ronda en caso de empate.

Argentina, Canadá, Uruguay y Colombia son los países que todavía quedan en carrera y que pelearán por irse de Estados Unidos con la copa. Serán dos duelos muy ajustados para conocer a quienes jugarán la definición por el título, donde cualquier error puede ser decisivo. En cuartos de final, tres de los cuatro partidos terminaron en igualdad, lo que habla de lo apretado que son este tipo de duelos.

¿Hay tiempo extra o penales en caso de empate en la semifinal de Copa América?

Si un partido termina empatado tras los 90 minutos en esta ronda, habrá definición a penales de forma directa. Solo en la final de la Copa América hay tiempo extra en caso de igualdad durante el tiempo regular. De hecho, ya hubo tres tandas desde los 12 pasos en cuartos de final, en los duelos de Argentina vs Ecuador, Canadá vs Venezuela y Uruguay vs Brasil.

La final en Miami

Con solo cuatro países en competencia es imposible no hacer las proyecciones de quienes protagonizarán la gran definición por el título. Claramente en la primera semifinal es Argentina la selección que asoma como favorita, aunque Canadá ha dado muestras que sabe sorprender.

En la otra llave, Uruguay y Colombia pareciera ser un duelo muy equilibrado. Ambos llegan en muy buen momento, por lo que cualquier cosa puede pasar. Los ganadores de las semifinales jugarán la final el domingo 14 de julio a las 20:00 horas en Miami, mientras los perdedores lucharán por el bronce el sábado 13 de julio a las 20:00 horas en Charlotte.