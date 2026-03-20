Tras siete fechas jugadas, la Liga de Primera puso pausa por la fecha FIFA de marzo, donde la Selección Chilena afrontará amistosos frente a Cabo Verde y Nueva Zelanda.

Pero ojo, porque para que el receso no sea tan extenso como en temporadas anteriores, la ANFP movió las piezas y creó la Copa de la Liga, un nuevo torneo oficial que sumará más competencia durante el año que contará con 16 equipos de Primera División.

En ese escenario, Colo Colo quedó instalado en el Grupo A, donde se verá las caras con Huachipato, Deportes Concepción y el vigente campeón del torneo, Coquimbo Unido.

Con su main sponsor Jugabet, el Cacique enfrenta a los piratas en un duelo en el que es amplio favorito. El triunfo de Colo Colo paga 1.88 en Jugabet con la mega cuota, el empate 3.48 y la victoria visitante 4.63.

Futbol, O’Higgins vs Colo Colo. Fecha 4, Liga de Primera 2026. El jugador de Colo Colo Francisco Marchant es fotografiado durante el partido de primera division contra O’Higgins disputado en el estadio El Teniente de Rancagua, Chile. 21/02/2026 Andres Pina/Photosport Football, O’Higgins vs Colo Colo. 4th turn, 2026 First Division League. Colo Colo’s player Francisco Marchant is pictured during a first division match against O’Higgins at the El Teniente in Rancagua, Chile. 21/02/2026 Andres Pina/Photosport

¿Dónde ver Colo Colo vs. Coquimbo Unido EN VIVO?

Colo Colo vs. Coquimbo Unido juegan este sábado 21 de marzo, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Monumental, por la fecha 1 de la Copa de La Liga.

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El partido entre Albos y Piratas, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

Fixture Colo Colo en la Copa de La Liga 2026

Fecha Partido Día y Hora Estadio 1 Colo Colo vs. Coquimbo Unido Sábado 21 de marzo, 18:00 Estadio Monumental 2 Deportes Concepción vs. Colo Colo Martes 24 de marzo, 20:30 Estadio Ester Roa 3 Colo Colo vs. Huachipato Miércoles 1 de abril, 18:00 Estadio Monumental

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