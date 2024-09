Pato Yáñez no se arrepiente de su palo a River: "No me equivoqué, Colo Colo nunca ha bajado"

Colo Colo y River Plate chocan esta noche por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, a disputarse en el Monumental. El Cacique quiere darle un golpe en casa al Millonario, que saca a lucir su gran historia copera y amenaza al equipo que dirige Jorge Almirón.

Entre otras cosas, la previa del duelo ha estado marcada por las palabras de Pato Yáñez, quien, al comparar la historia de estos dos clubes, resaltó que River tiene un título que el Cacique no tiene. “Colo Colo no ha estado nunca en Segunda. Es un dato que hay que darlo”, dijo en ESPN.

El momento causó un gran revuelo en Argentina, donde varios sitios lo citaron. Algunos se molestaron bastante. Pero Pato Yáñez no se arrepiente. “Estábamos revisando los números… Cuatro Copa Libertadores, una Intercontinental, Copa Argentina, Copa Chile, todo eso, de repente veo abajo y digo: ‘Mira, tiene un título de la Segunda División'”, reiteró en ESPN.

“Lo remarqué, lo tiré cuando se dicen números; entiendo que el periodismo se haya calentado y pensado que acá hay otro tema más que resaltar un título que hasta hoy no tiene Colo Colo. No me burlé”, añadió el exfutbolista, aunque varios del plantel le comenzaron a discutir.

Pato Yáñez no pesca a Diego Rivarola y su defensa a River

Diego Rivarola, exfutbolista de Universidad de Chile y River Plate, defendió al equipo argentino. “Leíste mal, leíste una conveniencia, porque dijiste ‘el único título que le falta a Colo Colo…’. Que yo sepa, River tiene una Intercontinental, es campeón del mundo. Solo para recordarte”, le dijo.

“Yo no tengo problema. Si se van a calentar cuando uno dice algo, porque en estos momentos son los campeones del mundo, son bicampeones de la Copa América, pero pierden un partido y se agarran a coschacos con los camarógrafos. Si te vas a calentar porque dije eso…”, respondió Yáñez.

“No leí mal, fue incompleta mi lectura. Bueno, pero no me equivoqué al decir que Colo Colo no tiene ese título, porque nunca ha bajado”, concluyó el campeón de América en 1991.

