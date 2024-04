Un clásico en los partidos de Colo Colo es que el defensor Maximiliano Falcón protagonice una fea polémica, y el pasado sábado no fue la excepción, porque se fue expulsado ante Everton en el Campeonato Nacional.

El uruguayo dejó al Cacique con 10 jugadores cuando el partido estaba 1-1 porque le lanzó un cabezazo al delantero argentino Rodrigo Contreras, por lo que el árbitro Fernando Véjar no dudo en expulsarlo.

La roja a Peluca vino un partido después de la controversia que protagonizó ante Coquimbo Unido, cuando lesionó con un rodillazo al juvenil Dixon Pereira.

La rabia del Pato Yáñez

Alguien que siempre comenta con pasión lo que pasa con Colo Colo es Patricio Yáñez, quien en su tribuna en radio Agricultura mostró su enojo con Maximiliano Falcón, y recalcó que está aburrido de que siempre se tenga que hablar de lo mismo sobre Peluca.

“Es lo mismo, se le suelta la cadena, este chico responde, fue un forcejeo, después el jugador de Everton le tiró alpiste, le tiró trigo, y éste se calentó, se para y le mete un cabezazo, así que bien expulsado. Yo creo que es una cuestión de siempre, una más, se le soltó la cadena, además que no pudo futbolísticamente, porque el grandote Contreras le ganó permanentemente y le costó anticiparlo”, dijo el campeón de la Copa Libertadores de América 1991.

“A mí me da lata hablar de él, porque se vuelve a repetir, se vuelve a repetir… es increíble lo que pasa con Falcón, que lo aplaudan cuando se va expulsado. Los hinchas lo estiman, lo quieren, le tienen una cuenta de ahorro grande, eso quedó demostrado, yo no podía creer cuando lo aplaudían. Yo ya paso con el tema Falcón, el técnico debe ver si tiene o no a otro jugador mejor para el puesto o va a seguir jugando”, agregó.

Luego, profundizó en su rabia con los hinchas de Colo Colo, que apoyaron al jugador cuando se fue a camarines pese a que una vez más perjudicó a sus compañeros.

“A mí me llamó poderosamente la atención el respaldo a Falcón pese al tremendo error del otro día. Sigue perjudicando a Colo Colo por esa falta de frialdad que debe tener un jugador y sobre todo para él, que tiene años en Colo Colo”, cerró.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Cerro Porteño por la Copa Libertadores?

El partido entre Colo Colo y Cerro Porteño, por el Grupo A de la Copa Libertadores, se jugará este miércoles 3 de abril a las 21:00 horas, en el estadio Monumental.

