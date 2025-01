"Nunca encajé en Colo Colo..." Jugador con pasado en la U recuerda su paso por Macul

El mercado de fichajes nos ha dejado un importante número de noticias con nuevos jugadores siendo presentados en los diferentes clubes del fútbol chileno, uno de ellos es el de Pablo Parra, mediocampista chileno con pasado en la Universidad de Chile y Colo Colo, y que este 2025 reforzará a Palestino.

Es en ese contexto donde el jugador de 30 años conversó con Los Tenores sobre su llegada al elenco de colonia, y ahí señaló que “Llegué a un grupo maravilloso (…) desde el primer día me he sentido muy cómodo en Palestino”.

No obstante, el exCobreloa también fue consultado por su último paso en el Cacique, donde no logró tener regularidad, disputando solamente 16 encuentros durante su estadía de un poco más de un año.

Pablo Parra recuerda su estadía en Colo Colo

El mediocampista comenzó señalando “cuando llegó el profe (Jorge) Almirón yo hice toda la pretemporada bien. Incluso jugué todos los partidos de titular, pero siento que nunca encajé en el equipo , como que algo me faltaba. ¿Qué? No lo sé”.

“Iban a pasar 5 meses que no estaba jugando, que iba citado y no me vestía. Uno va perdiendo confianza con eso y sientes que lo que estás haciendo, te pasan por encima (…) eso es lo que tenía en la cabeza, porque si le preguntas a cualquier jugador sobre cómo yo entrenaba, perfectamente podía ser titular” complementó.

Con respecto a si fue decisión propia salir del Cacique a mitad del 2024 (Fue a préstamo a Calera), Parra agregó “Nadie me dijo que no iban a contar conmigo, yo quise salir porque quería jugar, sumar minutos, fue difícil la decisión de irme de un equipo peleando el campeonato, pero fue la mejor decisión que pude tomar”.

Los números de Pablo Parra en Colo Colo:

El mediocampista que tuvo pasos por Ñublense, Coquimbo Unido y Puebla de México, disputó a lo largo de un año (2 temporadas) 16 partidos con la camiseta alba, entre Torneo Nacional, Copa Chile, Supercopa y Copa Libertadores, aportando con dos asistencias y no anotando goles.

Con los albos conquistó tres títulos, Copa Chile 2023, Torneo Nacional y la Supercopa del 2024, en los últimos dos campeonatos, eso sí, Parra ya no formaba parte del equipo, debido a que a mediados de año se fue a préstamo a Calera.