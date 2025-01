Colo Colo pudo concretar la llegada de uno de los refuerzos más necesarios en el plantel. Es que tras una larga teleserie de negociación, finalmente Brayan Cortés retorno al Cacique para asumir el puesto bajo los tres palos.

Jorge Almirón pidió el regreso del golero y finalmente ByN decidió aceptar la renovación del seleccionado nacional. Por lo que ahora seguirá en los albos hasta 2027 y con un sueldo que bordearía los 60 millones al mes.

Por lo que ahora los esfuerzos se concentrarán en encontrar un delantero que pueda acompañar a Javier Correa, un volante y la situación de Maxi Falcón. Si Peluca finalmente llega a dejar los albos, en la concesionaria también se sumará la exigencia de un nuevo central.

¿Qué pasó con Matías Dituro y Colo Colo?

Sin embargo la llegada de Brayan Cortés a su vez significó la caída definitiva de opciones como Keylor Navas y Matías Dituro. Con este último se indicó en reiteradas ocasiones que las negociaciones estaban avanzadas.

Dituro estuvo a detalles de volver al fútbol chileno.

Incluso se habló que el portero podría llegar ya que comparte la misma agencia de representación que Cortés. Ambos son manejados por Vibra, pero esto finalmente fue determinante en su alejamiento. Lo que reveló Daniel Arrieta en el programa Pelota Parada.

“Por lo que yo puede averiguar en el directorio, y no voy a revelar la identidad de quién me lo dijo, pero sé que se opusieron a la llegada de Matías Dituro porque no quisieron permitir el negocio de esta agencia de representantes”, indicó de entrada. Según el comunicador, decidieron evitarse próximos problemas y “que más adelante ocurriera la misma situación que pasó ahora con Cortés”.