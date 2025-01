En Colo Colo no quedaron conformes con el desempeño que mostraron en la derrota como local por 0-3 ante Racing Clubde Argentina, lo que encendió las alertas dentro del plantel, siendo el defensor Mauricio Isla quien reveló ese sentir.

En diálogo con ESPN, el bicampeón de América lamentó la caída en casa, al señalar que “fue un primer tiempo muy duro, ellos aprovecharon los contragolpes en el segundo tiempo. No jugamos un partido correcto pero es mejor que pase ahora para asimilar lo que viene“.

En esa línea, Isla agrega que “esta semana llegan jugadores importantes, aún no hemos jugado todos juntos, no está planteada la idea del técnico, esperamos llegar de la mejor forma. Pero con este fútbol no nos alcanza para pelear el título y la Copa Libertadores. Es mejor que pase ahora para entrenar de la mejor forma esta semana”.

Mauricio Isla disconforme con el nivel de Colo Colo

Respecto de la llegada de los refuerzos, el “Huaso” indicó que “Salomón (Rodríguez) estuvo con nosotros, lo vemos en buena forma. Claudio (Aquino) llegó hoy, estaba solucionando unos problemas para estar de lleno acá. En la semana estaremos todos, aún no sabemos si va a llegar alguien más, pero insistimos que es mejor que pase ahora que en la Supercopa o en Libertadores”.

Al respecto, y por la lentitud de Colo Colo para hacer fichajes, el oriundo de Buin afirma que “se fueron hartos jugadores importantes, llegaron dos o tres jugadores que nos van a hacer bien al equipo. No sabemos si van a llegar los otros dos, el presidente con el técnico están hablando para tenerlos antes de la Copa y darnos un planteamiento mejor para ambos torneos”.

El “Huaso” desconoce si se juega la Supercopa

Se supone que este sábado 25 de enero, Colo Colo jugará la Supercopa ante Universidad de Chile en La Serena, pero está en vigencia un paro de actividades convocado por el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup). Ante la consulta de si se va a jugar tal encuentro, Isla prefirió ser cauto.

“Yo no sé si jugamos el sábado, estamos con el tema del Sifup y la ANFP, pero ojalá se pueda jugar para que el campeonato pueda realizarse de la mejor forma”, finalizó el lateral diestro del Cacique.

