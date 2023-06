Colo Colo atraviesa por un delicado momento deportivo, luego de que el equipo no se reforzara de manera adecuada durante este semestre y esté cerca de quedar eliminado de Copa Libertadores. Un asunto que desnudó muchas falencias en la manera de trabajo de la dirigencia para captar jugadores.

Un asunto que llevó a Aníbal Mosa a plantear una solución: crear una comisión de ídolos del Cacique, para que logren asesorar al gerente deportivo Daniel Morón. La idea se la propuso al directorio e incluso dio a conocer los nombres de los “cuatro fantásticos” que deben integrarla.

“Le dejé la presentación al directorio para que puedan digerirla y masticarla un poco. Encuentro que tuvo buena recepción”, comenzó diciendo Mosa, asegurando que este grupo “se trata básicamente de referentes colocolinos, donde se abordan 50 años de historia”.

Ahí detalló que van “desde Carlos Caszely hasta Esteban Paredes, pasando por Marcelo Barticciotto y Chano Garrido, esa es la propuesta que yo hice. Ojalá se sigan dando las conversaciones”.

A lo Manchester United y Boca

Manifestó Mosa además que “son nombres sujetos a conversar, ellos están disponibles para que que los inviten a tomar un café, tienen disponibilidad. Esos nombres que planteé abarcan la historia, es importante tener esa experiencia”.

Mosa manifiesta además que el por qué llegar a esta instancia, donde la intención es “copiar situaciones como la que tiene Boca o Manchester United, que llamó a Ferguson para esa comisión. Además la UEFA le copió el sistema a Boca y llamaron a ex técnicos y futbolistas de renombre par apoyar la parte futbolística”.

Cuenta además que no es un tema que vaya a costarle mucho dinero al club. “Tendrían una remuneración baja, no son altos sueldos, es gente dispuesta a trabajar por Colo Colo no para lucrar, por lo que sería más un saludo a la bandera”, confesó.

Finalmente indicó que todo esto “es una idea para darle un apoyo a la gerencia deportiva, para que Morón tenga más gente de fútbol al lado, eso es el corazón de la institución, el fútbol, y muchos de nosotros no somos entendidos 100% en fútbol. Con estos ídolos nos puede ir muy bien”.