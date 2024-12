Se fue de Colo Colo y el Cacique fue campeón. Leandro Benegas es de esos delanteros que tuvieron que dejar el club a fines de 2023, debido al recambio ocurrido en Macul.

El delantero, con pasos por la Universidad de Chile, recaló en Unión Española, cuadro en el que tuvo un resurgir considerable. Con seis goles a su haber, el Toro ha superado la sequía que venía arrastrando en el Cacique.

Es por ello que, con la vista puesta en el momento final de su paso por Macul, Leandro Benegas analiza lo que fue su partida de Colo Colo hacia tierras de Independencia.

Leandro Benegas asegura que fue fácil irse de Colo Colo

Dicen que con platita baila el mono. Sin embargo, hay veces que el dinero es un dato más que una directriz de la realidad. Es el caso de Leandro Benegas quien, cedido en Independencia, marcó diferencias ganando lo mismo.

Según el futbolista, lo principal de su cambio fueron las oportunidades que le brindaba la Unión Española. “Disfrute mucho estar en Colo Colo, pero llegó la opción de Unión y yo necesitaba jugar, porque uno tiene que demostrar la vigencia“, aseguró el delantero en conversación con TNT Sports.

Leandro Benegas terminó jugando en Unión Española.

“Sentía que en Colo Colo no tenía el lugar para demostrar. Fue fácil tomar la decisión de irme, porque sentí que había intentado hasta la última instancia para aportar y no se me estaba dando“, confesó el atacante argentino.

¿Cómo le fue a Leandro Benegas en la temporada 2024?

En todo 2024, Leandro Benegas jugó 832 minutos por Unión Española, apareciendo en once partidos y anotando seis goles. Además, hizo dos asistencias. Está a préstamo en el cuadro de Independencia y queda como agente libre a partir de 2025.