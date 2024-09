Leandro Benegas sigue siendo decisivo para que Unión Española sume puntos en esta segunda rueda del Campeonato Nacional 2024. El ex Colo Colo viene de anotar de manera agónica para la victoria roja de 3-2 sobre Deportes Copiapó, llegando así a su cuarto tanto con los hispanos.

Estos números tiene a varios rascándose la cabeza, sobre todo considerando su discreto registro en el Cacique en el año y medio que estuvo en el club. Sin ir más lejos, el atacante anotó apenas siete goles en sus 43 encuentros con los albos.

En conversación con ADN Radio, el nacido en Mendoza aseguró sobre su paso por el Cacique que “en ese Colo Colo hubo cambio de técnico (Quinteros-Almirón). Uno siempre estuvo a la altura de lo que necesitaba el equipo y el club, después de las decisiones son del técnico”.

“Trabajo de la misma forma en todos los equipos que he estado. Casi siempre he rendido, me ha ido bien, no es casualidad llevar tanto tiempo en el país”, agregó.

Sobre lo que fue la victoria sobre Copiapó, el ex Independiente afirmó que “era un partido bisagra, que te ayudan a demostrar para lo que estás preparado. Era una cancha difícil, pero el equipo se pudo sobreponer a todo lo de afuera. El primer gol de ellos fue duro, hasta que encontramos el gol y pudimos pasar adelante, dimos una muestra de carácter importante”.

Benegas está mostrando en Unión Española un poder goleador que nunca vimos en Colo Colo. | Foto: Photosport.

Para cerrar y sobre la llegada de José Luis Sierra a la banca de Unión Española, Benegas declaró que “los dos (con Miguel Ponce) tienen una forma de jugar parecida, desde lo táctico al jugador para desenvolverse de la mejor manera. Capaz que al ‘Coto’ le gusta más la posesión”.

Los números que Benegas dejó en Colo Colo

Leandro Benegas alcanzó a jugar un total de 43 encuentros en Colo Colo, anotando siete goles y entregando una asistencia en 1378 minutos de acción. Lamentablemente para él con Jorge Almirón como DT apenas sumó 109 minutos de juego repartidos en ocho bregas, siendo desplazado por Damián Pizarro y Guillermo Paiva en el equipo.

Ahora en Unión Española ya suma cuatro goles y dos asistencias en seis encuentros, donde acumula 432 minutos en la cancha.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.