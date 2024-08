Jonathan Villagra parecía destinado a volver a coincidir con Matías Zaldivia en un equipo, pero todo cambió y todo indica que estará cerca de su ídolo, Arturo Vidal. Cuando las señales apuntaban el camino del zaguero de Unión Española hacia el Centro Deportivo Azul, una lesión desafortunada cambió todo.

Fue la de Alan Saldivia, quien incluso tuvo que pasar por el quirófano. Y le generó un gran dolor de cabeza a Jorge Almirón. También a Colo Colo, que debió salir rápidamente al mercado de pases para intentar un fichaje sobre la hora. Mejoró las condiciones que los azules le pusieron sobre la mesa a Villagra.

Y abrochó la llegada de este marcador central de 23 años que fue medallista de plata con la Roja en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Precisamente en aquel torneo, en que la selección chilena dirigida por Eduardo Berizzo cayó en la final ante Brasil, Villagra conformó un sólido dúo junto a Zaldivia.

El Jona fue uno de los indiscutidos que tuvo el Toto en el campeonato. Sólo fue reemplazado por Daniel Gutiérrez en la goleada sobre República Dominicana a falta de 14′ para el final. Precisamente el zurdo defensor ariqueño fue uno de los colocolinos que conoció en esta experiencia.

Jonathan Villagra en la final de los Juegos Panamericanos 2023. (Foto: Imago).

También estuvo Brayan Cortés, quien seguramente estará detrás suyo en la mayoría de los partidos que juegue por Colo Colo. Otro que estuvo en aquella competencia fue Vicente Pizarro. Y también compitió Damián Pizarro, aunque sólo en ese momento era parte del Cacique. Hoy milita en el Udinese de Italia. Una de las excepciones en la nómina del torneo fue un centrocampista de los albos: César Fuentes.

Jonathan Villagra posa con varios albos en la selección chilena. De izquierda a derecha: Matías Zaldivia, Daniel Gutiérrez, Damián Pizarro, Villagra, Alfred Canales. Abajo: Alexander Aravena y Vicente Pizarro. (Captura Instagram).

Jonathan Villagra, un socio de Zaldivia y fanático de Vidal que amarró Colo Colo

Jonathan Villagra tenía negociaciones muy avanzadas con la U para sumarse al bloque defensivo que lidera Matías Zaldivia, pero una propuesta de última hora trastocó el fichaje y se sumará al plantel de Colo Colo que tiene a Arturo Vidal como uno de sus referentes. Quizás el más importante.

En una entrevista con AS Chile, Villagra reveló la admiración que siente por el King, quien podría llegar al partido frente al Romántico Viajero. “Siempre he sido fanático de Arturo Vidal y ahora lo podré conocer”, afirmó en septiembre de 2023, cuando fue convocado para la selección adulta.

Jonathan Villagra ante Chile. Detrás suyo, Daniel Gutiérrez. (Foto: Imago).

Durante este año las cosas no han sido fáciles para él. No juega desde mayo de este año. Y no por decisión técnica. Tampoco por algún problema físico. Más bien, por disposición dirigencial debido a que no acordó la extensión de su contrato. Aunque mientras no se cierre el libro de pases, la gerencia deportiva de Azul Azul todavía está a tiempo de revertir la historia.

¿Cuándo se juega el Superclásico del fútbol chileno por la segunda rueda del Campeonato Nacional 2024?

Universidad de Chile recibirá a Colo Colo en el Estadio Nacional por la 19° fecha del Campeonato Nacional 2024. Aquel duelo se jugará el sábado 10 de agosto a contar de las 15 horas, según el horario de Chile continental (-4 GMT).

Así van Colo Colo y U de Chile en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Universidad de Chile marcha en el 1° lugar del Campeonato Nacional 2024, pues le arrebató aquel puesto a Coquimbo Unido luego de la agónica victoria sobre Deportes Copiapó. En tanto, Colo Colo se ubica en la 4° posición, pero tiene un partido menos: el que fue suspendido ante Huachipato.

