La previa de la final de la Copa Chile, el último partido del año para Colo Colo, estuvo marcada por las incendiarias declaraciones de Maximiliano Falcón. Por eso, Brayan Cortés se acordó del uruguayo luego de que el Cacique venciera a Magallanes y diera la vuelta olímpica en Iquique.

El portero, una de las figuras de la final, estaba realizando una transmisión en vivo luego del título cuando apareció Peluca entre sus espectadores. “Peluca, se desocupó un asiento en el avión, papá. Vente. Te estamos esperando. Pide permiso”, bromeó Cortés, quien sacó carcajadas de sus compañeros.

La broma tenía que ver con que Peluca y otros cuatro jugadores de Colo Colo se quedaron abajo del avión que trasladó a todo el plantel al norte de Chile. Por una sobreventa del vuelo, según explicó Daniel Morón después, el defensa se quedó sin pasaje para irse el pasado martes en la tarde.

El enojo de Falcón fue total. Le dijo al resto de sus compañeros que no tomaría otro vuelo al norte y luego dio una entrevista a Radio Cooperativa en la que disparó contra Colo Colo. En Iquique, el Cacique venció por 3-1 a Magallanes y alcanzó su 14° Copa Chile.

¿Qué pasó con Falcón en la final de la Copa Chile?

Maximiliano Falcón no pudo tomar el vuelo que llevó a todo el plantel de Colo Colo a Iquique para la final de la Copa Chile. Aunque estaba suspendido y no podía jugar la definición contra Magallanes, viajaría junto a todo el resto del equipo para acompañarlos en el último partido del año.

Falcón, además de Darío Lezcano, Fabián Castillo, Matías de los Santos y Alexander Oroz, se quedó abajo del viaje porque la aerolínea sobrevendió. Peluca decidió no tomar otro vuelo y luego habló con Radio Cooperativa para manifestar su descontento con Colo Colo.

“Yo dije que me iba para la casa,porque es una falta de respeto. Quedó gente del staff abajo también, no sólo los jugadores. Se trata de respeto y organización del club. No puede ser que pase esto. Si no tienen espacio o lo que haya pasado, es mejor decirlo y no viajar. O dividirnos”, se quejó.

Además, cuestionó por qué justo ese grupo, compuesto por jugadores lesionados y no considerados por Gustavo Quinteros, se quedó sin pasaje. “Justo Castillo, justo Lezcano con varias polémicas. Yo que estuve suspendido, Ale que está lesionado. Uno como jugador empieza a pensar”, comentó.

Falcón y el resto de los jugadores tuvieron una nueva oportunidad para viajar, pero el mismo día del partido y a las siete de la mañana. Ninguno de los futbolistas quiso ir a Iquique, donde Colo Colo venció a Magallanes y ganó la Copa Chile como su único título de la temporada.

¿Hasta cuándo tiene contrato Maximiliano Falcón?

Maximiliano Falcón tiene contrato hasta 2025 con Colo Colo. Su representante, Gerardo Arias, lo confirmó. Sin embargo, el defensa uruguayo suma interés de algunos clubes del extranjero, los que tendrían que comprarlo o negociar con el Cacique para tenerlo.

