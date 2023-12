Borghi se descarta como DT de Colo Colo pero se postula para club argentino: "No me podría negar"

Producto de la incertidumbre que reina en torno a la continuidad de Gustavo Quinteros en Colo Colo, desde hace varias semanas se vienen escuchando nombres para reemplazar al DT en caso de que este no renueve su contrato con Blanco y Negro.

Dentro de esos nombres, uno de los que más llamó la atención fue el de Claudio Borghi. El tetracampeón con los albos, que no dirige desde el 2016, fue indicado por muchos como la opción perfecta para tomar a este grupo de jugadores de cara al 2024.

Claudio Borghi se descarta para dirigir a Colo Colo

Sin embargo, el Bichi, pese a tener programas en la radio y en televisión, no se había pronunciado en torno al tema. Eso, hasta hoy, ya que en Todos Somos Técnicos, de TNT Sports, habló sobre la posibilidad de llegar al Cacique, sorprendiendo a muchos con su respuesta.

“No estoy proyectado para entrenar a Colo Colo ahora. Como dijo Lionel Scaloni ‘hay veces que se necesitan otro tipo de fuerzas”, señaló el ex adiestrador de la Selección Chilena, Boca Juniors, Independiente, Liga de Quito, entre otros clubes de Sudamérica.

Sin embargo, asumió que “a Colo Colo no lo volvería a dirigir ahora. Pero si me llaman de Argentinos Juniors no me podría negar”. El ídolo albo marcó distancia de inmediato en torno a lo que representa para él el Bicho Colorado y el Cacique, al menos en términos profesionales.

De hecho, Borghi anunció que se encuentra haciendo el curso de gerente técnico, para así poder asumir ese cargo en algún momento de su carrera. Hace un tiempo atrás, además, reconoció que todavía le pica el bichito por dirigir y que no se siente un técnico retirado.

“No lo sé, depende mucho de los proyectos que haya. En el canal hay situaciones que ya se repiten y no digo que te van aburriendo, pero sí estancando. A veces uno tiene ganas de hacer otras cosas. No me he puesto a analizar”, agregó el estratega.

“Estoy en la juventud de mi vejez. Voy a cumplir 59 años, todavía puedo dirigir”, recalcó. Eso sí, reconoció que “ofertas siempre hay, pero son muy vagas y pasajeras. Alguien te llama y te dice si quieres trabajar, pero sin saber el proyecto que tienen”.

¿Cuántos títulos logró Claudio Borghi con los albos?

Hablar del Bichi es hablar de la historia reciente de Colo Colo, como el entrenador más ganador en el siglo 21, con un histórico tetracampeonato entre 2006 y 2007, además de llegar a la Final de Copa Sudamericana, que perdieron ante Pachuca de México, en el Estadio Nacional.

¿Cuáles son los números de Quinteros en Colo Colo?

El entrenador argentino-boliviano de 58 años llegó en 2020 al Cacique. Ha dirigido 153 partidos, donde obtuvo 79 triunfos, 41 empates y 33 derrotas.

