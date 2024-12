Brayan Cortés anunció que ya no sigue en Colo Colo, esto tras definir que no renovará contrato con el Cacique, vínculo contractual que expira este 31 de diciembre. El arquero quiere dar el salto internacional y todo apunta a que será refuerzo del Club León de México.

O apuntaba… Al menos eso es lo que sostiene el periodista Cristian Alvarado, Tomate, de largo recorrido cubriendo la actualidad de Colo Colo.

Según sostiene Tomate, el equipo mexicano que dirige Eduardo Berizzo no ha presentado ninguna oferta por Cortés, ni al representante del jugador que puede negociar como agente libre, ni menos a Colo Colo, quien a estas alturas no tienen ninguna injerencia.

Además, y al menos por el momento, León no tiene cupo de extranjero para recibir a Cortés dentro de su plantel. Así las cosas, Cortés deberá seguir esperando con la incertidumbre y posibilidad que si fichaje se dilate o se caiga.

No hay oferta ni cupo internacional

“Brayan Cortés por ahora no se va al León de México. El cuadro dirigido por Eduardo Berizzo no ha presentado ninguna oferta formal por el jugador. Además, el cuadro del León no tiene cupo de extranjero”, informó Cristian Alvarado a través de sus redes sociales.

¿El 1 de La Roja se queda sin club?

De esta forma, el futuro de Brayan Cortés podría tener un vuelco tras aparecer como fichaje seguro del Toto Berizzo en Club León, en medio de la polémica por la molestia de Blanco y Negro con el meta que finalmente no renovó contrato con Colo Colo.

Incluso, este miércoles en México advirtieron que, de llegar a Club León, Brayan Cortés no la tendrá fácil y no se descarta que el arquero de la selección chilena cumpla el papel de arquero suplente durante el primer semestre de 2025.

Con 29 años (cumplirá 30 el 11 de marzo), Brayan Cortés deja Colo Colo, a espera de que se ordene el panorama con Club León de México. Junto a La Roja y los albos, el meta defendió la camiseta de Deportes Iquique entre 2013-14 y 2017.