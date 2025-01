Colo Colo está viviendo una semana clave no sólo por ir a pelear su primer título del centenario. El Cacique sigue buscando refuerzos para cerrar su plantel y hay un nombre con el que están obsesionados.

Sebastián Villa se ha transformado en el gran objetivo del mercado de pases del Eterno Campeón para el 2025. Sin embargo, el deseo de Jorge Almirón ha visto varios problemas para salir de Independiente Rivadavia.

El elenco argentino ha hecho todo lo posible por no dejar partir al extremo, a pesar de que tiene ganas de venir a Chile. Y este lunes, uno de sus representantes decidió sacar la voz para dejarle un claro mensaje al Cacique.

Independiente Rivadavia aleja más a Sebastián Villa de Colo Colo

A Colo Colo le están complicando su deseo de fichar a Sebastián Villa. Independiente Rivadavia ha declarado al jugador como intransferible, pero el Cacique no baja los brazos para convencerlo. Eso sí, con una millonaria transferencia de por medio.

Independiente Rivadavia está complicado las cosas para Colo Colo con Sebastián Villa. Foto: Twitter.

Este lunes y en conversación con Los Tenores de Radio ADN, Sebastián Peratta, director deportivo del elenco del extremo, sacó la voz ante el interés albo. “El club lo declaró intransferible. No es exacta la cifra pero es parecida (6 millones de dólares). Entiendo las noticias y todo“.

Para el ex portero y hoy manager de Independiente Rivadavia, remarcó que no piensan en dejarlo partir, aunque reconocen que con plata en la mesa es otra cosa. “Después es fútbol, el club analizará o no, pero el club lo declara intransferible“.

Aunque Sebastián Peratta insistió en que Colo Colo no se ha acercado por ahora a negociar de manera formal. “Es mediático, pero yo hablo como club y no hemos tenido mayores movimientos”.

“Hay varios interesados en Sebastián, si le preguntan eso mismo a todos los entrenadores o presidentes de clubes que juegan copas, van a querer contar todos con él. No puedo responder algo mediático cuando formalmente no tenemos nada”, complemento.

Finalmente, insistió en que no sabe de negociaciones. “No tengo esa información en lo que a mí compete. Pueden haber hablado con el presidente, pero desconozco“.

Con esto, Independiente Rivadavia deja claro que cuenta con Sebastián Villa para el inicio de la temporada en Argentina. Colo Colo prepara su última oferta para ficharlo, pero por ahora se ve más lejos que cerca.

¿Cuáles fueron los números de Sebastián Villa en la última temporada?

Sebastián Villa está en la carpeta de Colo Colo luego de haber disputado un total de 33 partidos oficiales en la última temporada. Anotó 9 goles, aportó con 7 asistencias y llegó los 2.936 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo insiste por Sebastián Villa mientras tiene la mira puesta en el primer título del año en disputa. Este sábado 25 de enero a partir de las 12:00 horas el Cacique enfrenta a la U en la definición de la Supercopa de Chile.