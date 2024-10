Colo Colo consiguió un triunfo que lo deja a un punto de quitarle el liderato de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional a la U. El Cacique se impuso con un sufrido 1 a 2 en su visita a Huachipato y ahora tiene la gran oportunidad de ser el puntero a tres fechas del final del torneo.

Lo ocurrido en el Estadio CAP fue más que valioso para los históricos. El Eterno Campeón supo aguantar un partido para el que no tenía a sus principales figuras por la selección chilena y lesiones, por lo que hubo nombres de suplentes que se llevaron los aplausos de la familia alba, quienes conversaron con RedGol sobre el duelo.

Ricardo Dabrowski analizó el triunfo ante Huachipato y remarcó que Colo Colo “si bien fue dominador, el resultado les alcanzó para sumar tres puntos que es lo importante. Pudo liquidarlo, pero estuvo hasta el final. Lo importante es que ganó, lo que mantiene en alto la moral“.

Gustavo de Luca fue otro de los que dedicó palabras a la victoria del Cacique. “Hoy hacía falta jugar bien, faltaban jugadores. El arquero titular, Pavez, Correa… Era un partido difícil, de visitante contra un equipo que pelea abajo. Había que ganarlo”.

Fernando de Paul se llevó los aplausos de los históricos de Colo Colo, pero no fue el único. Foto: Photosport.

“Estos son los partidos importantes. Los equipos que pelean el descenso son difíciles. Ahora viene Calera que está más holgado por ganarle a Everton, tenía que ganar uno así que ahora ya no es tan importante ganarle a Colo Colo. Hoy se sacó tres puntos que pueden valer el campeonato”, añadió.

Coke Contreras tampoco se quedó atrás en el análisis del partido. “En la primera parte manejó bien la pelota, le dañaron algunos cambios porque era dominador y recuperaba la pelota rápido. Fue un triunfo justo, se ve un Colo Colo muy motivado por lo que puede conseguir si gana el otro partido“.

Aunque para el campeón con el Cacique en 1993 y 1994, el plantel falló tras llegar al 0 a 2. “Se confiaron un poco, no fueron lo simple en la salida de la pelota. En momentos la tuvo con no sé cuántos pases. Con el gol se confiaron y los pillaron mal parados, no lograron rechazar esa pelota y los deja con la ventaja mínima, pero fue merecedor del triunfo”.

Fernando de Paul figura, pero no la única en Colo Colo

Pero más allá del triunfo, hubo dos jugadores de Colo Colo que se llevaron los aplausos de los históricos. Fernando de Paul tuvo intervenciones claves que salvaron el arco del Cacique en el peor momento y mantuvieron vivo el sueño de ir por el título.

Ricardo Dabrowski alabó el nivel mostrado por las figuras que reemplazaron a los grandes ausentes, especialmente el Tuto. “Por ahí hubo bajas importantes, pero el equipo rindió bien. En la semana tiene el partido restante y, si gana, queda puntero”.

Sobre Fernando de Paul, señaló que “tapó al principio, dos o tres pelotas muy complicadas. El partido, el rumbo que pudo tomar era distinto ganando o perdiendo. Eso le da la tranquilidad de poder contar con él. Es un muy buen arquero, está bien cubierto el arco de Colo Colo. Respondió y por ahí se solidificó el triunfo“.

¿Podrá Colo Colo quitarle el título a la U? ¿Podrá Colo Colo quitarle el título a la U? YA VOTARON 0 PERSONAS

Finalmente está Óscar Wirth, uno que sabe del puesto. “Hubo tres instancias para tenerlas presentes. El arquero de Colo Colo atajó cuando tenía que atajar, en momentos justos“.

Pero para ex otrora guardameta, el Tuto no fue la única figura. “La entrada de (Cristian) Zavala equilibró el segundo tiempo“, dijo.

Aunque para él, lo ocurrido con la expulsión de Cris Martínez también marcó el trámite. “La tontera del jugador de Huachipato que se hace expulsar. Cómo haces eso cuando ya habían mostrado tarjeta, qué más querías. Uno no cree cómo regalan instancias”.

Finalmente le tiró un palo a los Acereros. “Hay falencias en los goles, como marcaron en el primer gol. Hay muchas cosas por mejorar, pero eso es resorte de la parte técnica. Es la razón por la que se está donde se está”.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

Colo Colo ahora buscará dar el gran golpe para ser el nuevo líder del Campeonato Nacional en su último partido pendiente. Este miércoles 16 de octubre desde las 19:00 horas el Cacique visita a Unión La Calera en un duelo clave rumbo al título.