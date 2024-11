La pelea en el Tribunal de Disciplina entre Colo Colo y Universidad de Chile finalmente tiene un veredicto. Este martes se realizó la esperada sesión en la ANFP, donde los integrantes analizaron las pruebas con las que el Bulla denuncia al Cacique para quitarle la cima.

El elenco estudiantil quiere bajar al Eterno Campeón del liderato acusando a Jorge Almirón de dar instrucciones ante Huachipato a pesar de estar suspendido. Y si bien luego de la reunión de esta tarde se anunció que la sentencia saldría este miércoles, Juan Cristóbal Guarello dio a conocer al ganador.

El periodista apareció en su canal de YouTube “La Hora de King Kong” minutos después del anuncio del Tribunal de Disciplina. Ahí confirmó que finalmente fue Colo Colo el que se quedó con el triunfo por encima de Universidad de Chile, aunque con un fallo dividido.

Guarello confirma victoria de Colo Colo ante la U en el Tribunal de Disciplina

Juan Cristóbal Guarello confirmó lo que el Tribunal de Disciplina se negó a hacer este martes. A pesar de que en la ANFP anunciaron para este miércoles el fallo, el periodista reveló que el Cacique se impuso ante el Romántico Viajero en el escritorio.

Juan Cristóbal Guarello confirmó triunfo de Colo Colo ante la U en el Tribunal de Disciplina. Foto: Photosport.

Minutos más tarde al punto de prensa que se realizó en Quilín, el reportero publicó un video en su canal La Hora de King Kong. Ahí anunció que el veredicto, con votación dividida, fue para Jorge Almirón. “La lectura del fallo se dejó para mañana, pero según lo que tengo yo y mañana se ratifica, se rechazó lo de Universidad de Chile por 4 a 2“.

En esa misma línea, remarcó que el Eterno Campeón se quedó con la victoria ante las pruebas que presentó la U, aunque no de forma unánime. “La ponencia de Colo Colo, la posición de Colo Colo, ganó 4 a 2 en el Tribunal de Penalidades“.

Juan Cristóbal Guarello fue más allá y detalló que la votación no llegó ni a la instancia de desempate. “No votó el presidente porque no hubo que definir, son 7 los integrantes y 4 a 2 habría ganado Colo Colo. Esa es la info que tengo ahora”, sentenció.

Quedará esperar ahora para saber quiénes votaron a favor y en contra de la denuncia, algo que quedará más claro este miércoles. No obstante, con esto en el Estadio Monumental respiran mucho más tranquilos al mantener su opción al título intacta.

Colo Colo espera por la confirmación oficial de parte de la ANFP para celebrar su triunfo ante la U en el Tribunal de Disciplina. A pesar de los esfuerzos, el Bulla se queda con las ganas de bajar al Cacique de la cima y ahora ruega por una mano de Deportes Copiapó para que el título que tuvieron en las manos casi todo el 2024 no se les escape.

¿Debía ser castigado Colo Colo por la denuncia de la U? ¿Debía ser castigado Colo Colo por la denuncia de la U? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los próximos partidos de Colo Colo y la U?

Colo Colo y la U ahora tendrán que definir en la cancha, donde importa, el título del Campeonato Nacional. El Cacique visita a Deportes Copiapó y el Bulla recibe a Everton, con ambos encuentros programados para el domingo 10 de noviembre a las 16:00 horas.

¿Cómo está la tabla de posiciones del torneo?

Así está la tabla de posiciones del Campeonato Nacional para la última fecha: