Los hinchas no lo esperaban. Este lunes, tras la reunión de directorio de Blanco y Negro, Aníbal Mosa confirmó que Maximiliano Falcón busca su salida de Colo Colo y que hace poco llegó una oferta para sacar al Peluca, uno de los más queridos por los fanáticos, del Monumental.

“Nosotros recibimos una propuesta de un equipo extranjero por sus servicios, la que fue analizada en el directorio y vamos a tener una respuesta“, mencionó Mosa.

El defensa uruguayo no se ha sumado a la pretemporada de Colo Colo, que ya cumplió una semana. Nunca se presentó en La Serena, donde Jorge Almirón trabaja con el plantel. Y toda esta situación es considerada “muy rara” por algunos directores de Blanco y Negro.

Es así como desde la concesionaria le revelaron a El Mercurio que “apareció un club interesado en él con una oferta extraña, porque no está firmada por nadie y más encima llegó por WhatsApp. Creemos que es la vieja táctica para que gane más“.

El caso de Maximiliano Falcón en Colo Colo

La ausencia de Maximiliano Falcón en la pretemporada fue notada de manera inmediata por los hinchas de Colo Colo. En un principio, se mencionó que el defensa tuvo problemas y pidió unos días antes de viajar a La Serena. Solo este lunes se habló de una oferta por el jugador.

Aníbal Mosa dio detalles del caso. “Tuvo un par de problemas personales y algunas cosas en Uruguay con las que hemos ido conversando, después apareció la propuesta”, comentó.

Sobre un posible enojo por algún incumplimiento de Blanco y Negro, Mosa aseguró que “Maxi tiene contrato vigente, no se le adeuda nada. Tiene la intención de salir del club y estamos viendo una respuesta. La oferta no es atractiva (…) No está en desacato, estamos viendo su situación y esperamos que se presente a la brevedad en la pretemporada“.