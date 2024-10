En Colo Colo lanzan toda la artillería por la denuncia en contra: “La U está ensuciando el torneo y eso no se hace”

El título del Campeonato Nacional 2024 se está jugando fuera de los límites de la cancha entre Colo Colo y Universidad de Chile ¿La razón? Pues la polémica denuncia de los azules contra los albos por haber violado el reglamento ante la suspensión de Jorge Almirón.

La escuadra laica va por todo al considerar que el DT suspendido tuvo influencia directa en la victoria alba sobre Huachipato en el CAP. Es más, esperan que Colo Colo pierda los puntos ganados ante los acereros y así recuperar el liderato con apenas dos fechas por jugar.

Uno que salió a cuestionar con todo esta actitud de la U fue Leonel Herrera padre, quien en charla con el sitio BolaVip lanzó que “me molesta, porque están actuando de una forma que no es normal. Ganar puntos como los quieren ganar no está bien, es molesto para todos. Ellos dejaron pasar la oportunidad de ser campeón por culpas propias”.

“Colo Colo no tiene la culpa de haberles remontado y de buena forma. Lo que está haciendo la U es anti fútbol, buscando atenuantes que se alejan de lo legal en el fútbol”, agregó el histórico ex defensor de los albos.

Para cerrar, el subcampeón de la Libertadores 1973 con el Cacique afirmó que “están ensuciando el torneo, eso no se hace. Colo Colo ya lo pasó, estar pataleando en el aire no es una forma decente de aspirar a algo más como ellos lo quieren”.

Cabe recordar que el próximo martes 29 de noviembre sesionará el Tribunal de Disciplina de la ANFP sobre este caso. ¿Será una multa económica o resta de puntos para el Cacique en esta pasada?

¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y Universidad de Chile por el título?

Albos y azules verán acción en simultáneo el próximo domingo 3 de noviembre desde las 18:00 horas. Mientras el Cacique recibirá a Deportes Iquique en el Estadio Monumental, la U visitará a Ñublense en el Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán.