Colo Colo ha hecho noticia durante este verano con su tremendo mercado de pases. El Cacique perdió a varias figuras importantes y las ha reemplazado con varias figuras desde el extranjero, con una inversión millonaria hasta ahora.

A Claudio Aquino y Salomón Rodríguez, este miércoles se sumaron Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón y Sebastián Vegas. Por nombres, parece ser un plantel de lujo, pero para Johnny Herrera no es así.

El ídolo de la U de Chile sorprendió al ningunear el mercado de pases que ha hecho el Cacique en este 2025. Para él, los pupilos de Jorge Almirón no son el mejor plantel e incluso aseguró que con esto sólo están “comprando títulos”.

El dardo de Johnny Herrera por los fichajes de Colo Colo

Johnny Herrera no se guardó nada luego de que Colo Colo confirmara a sus tres nuevos refuerzos para el 2025. El ídolo de la U aseguró en Todos Somos Técnicos de TNT Sports que “a esto se le dice en la jerga dirigencial que gastas y gastas, estás comprando títulos“.

Pero más allá de eso, el otrora guardameta advirtió que esto no asegura una buena temporada y puso como ejemplo al equipo azul que vino después de la Copa Sudamericana. “Gastas y gastas, a la U le pasó en 2012 o 2013, pero no te garantiza nada (…) Normalmente se dice que estás comprando títulos cuando gastas y gastas”.

De hecho, Johnny Herrera remarcó que hay equipos que, con menos, ha sido más protagonista. “Con una planilla, normalmente alguna vez se peleó con planillas de 70 millones ante equipos millonarios como el Santos, River o Boca. Para mí, lo que prima es la base“.

El ídolo azul no se detuvo ahí y disparó contra el problema que deja en evidencia el ir a buscar jugadores afuera. “Comprar y comprar habla mal de lo que estás haciendo en cadetes. El mercado lo estás tirando a la cresta. Como fútbol chileno estamos lejos de esa realidad”.

Para ejemplificarlo, se refirió a lo que le pasó el 2024 a Jorge Almirón, que llegó a la última fecha del torneo debiendo minutos de la regla Sub 21. “Lo que hemos pregonado es la inversión en cadetes, Colo Colo el año pasado no tenía jugadores Sub 20 y tuvo que salir a buscar“.

Finalmente, Johnny Herrera dijo que el equipo de sus amores es mucho mejor que el millonario elenco albo. “Colo Colo es el plantel más caro, pero no significa que sea el mejor. Para mí es el que terminó jugando mejor el año pasado. Para mí es la U, es más joven, juega mejor y se conoce“.

¿Qué otro refuerzo llegaría a Colo Colo?

Colo Colo ha dejado claro en que, por ahora, sólo piensa en dos refuerzos. Uno es un central para reemplazar a Maximiliano Falcón y el otro es un extremo, donde Sebastián Villa era la principal carta, pero se ve lejos.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo sigue buscando un refuerzo mientras trabaja en su debut oficial en la temporada 2025. El Cacique hará su estreno el próximo 30 de enero, cuando desde las 18:00 horas enfrente a Deportes Limache por la primera fecha de la fase de grupos de Copa Chile.