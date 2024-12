Julio Barroso contó parte de su ambicioso plan en el fútbol formativo de Everton de Viña del Mar, pero también tuvo tiempo para un gracioso y tierno reencuentro con un compañero suyo en Colo Colo. Todo fue en la entrevista que el Almirante le concedió a TNT Sports.

Más precisamente, al programa Todos Somos Técnicos. Luego de varias preguntas, fue el turno de Gonzalo Fierro. “Ay, dios”, respondió Barroso cuando escuchó al otrora capitán de los albos al otro lado. La respuesta del Pistolero fue casi automática.

“Ponte serio por favor”, aludió Fierro. Seguramente alguna broma interna entre los dos. Todo ese buen ambiente siguió su curso. Esta vez, con un chiste de Barroso. “¿Por qué no me avisaron?”, consultó irónicamente el retirado zaguero central.

Gonzalo Fierro y Julio Barroso en Colo Colo. También los acompaña Canchita Gonzáles. Paul Plaza/Photosport





Otro que se metió fue Johnny Herrera, golero que fue campeón con los Ruleteros. “Dice Gonzalo que estás cambiado, Julio”, dijo el Samurai. Fierro de inmediato tomó la posta. “Sí, está más viejito”, lanzó el extremo derecho y lateral devenido en comentarista.



La respuesta de Barroso fue durísima, pero siempre en el ambiente de buen rollo. “Siempre me critica. En su vejez le di lo mejor en Colo Colo para que tire unos años. Me debe la vida, jajajaja”, afirmó el Almirante, quien tras salir del Cacique recaló en el cuadro Oro y Cielo. Fue entonces que el diálogo tomó el cariz serio y continuó el curso de la entrevista.

Julio Barroso conversa con un ex compañero de Colo Colo: ¡Gonzalo Fierro feliz por el Almirante!



La conversación de Gonzalo Fierro con Julio Barroso no tuvo nada que ver con Colo Colo. Todo se abocó al nuevo desafío del Almirante. “Amigo, primero te felicito. Te escucho hablar del proyecto de Everton y tu etapa. Te felicito porque sé que antes del retiro siempre dijiste que ibas a ser técnico, estudiar y preocuparte de ejercer”, afirmó el Pistolero.

“Mi pregunta va más allá de ti. ¿Qué te encontraste estos días y semanas en otro cargo?”, consultó Fierro, quien lo invitó a hacer una comparación con su etapa de jugador. Barroso se explayó de este inédito rol que desempeñará en el fútbol chileno.

Gonzalo Fierro y Julio Barroso encomendados a Villar en un Superclásico. (Andres Pina/Photosport).

Estará muy de la mano del DT brasileño Gustavo Leal, que asumió la conducción técnica evertoniana. “Llevo tres días trabajando, Gonzalo. Empecé el martes de esta semana. Lo primero que hice fue recorrer todo el club. Para saber qué hay que sanar hay que recorrer cada rincón”, manifestó Barroso.

“Cuando uno crea una institución ganadora la tiene que crear desde la persona que ingresa hasta la última persona que es la cabeza, el entrenador. Quería ver en qué condiciones estaba cada área para saber qué momento hay para arrancar y qué es lo que quiero. Fueron tres días muy exigentes”, describió el ex jugador de Ñublense y O’Higgins, cuadro con el que fue campeón en 2013.

Tuvo más. “No quiero exagerar, pero arranco a las 8 de la mañana con el DT del primer equipo. Y estoy volviendo ocho de la noche, hay mucho trabajo para hacer. Me encanta, por eso me quedo, no es que estoy sufriendo, Me gustan estos desafíos de romper estructuras dañadas para progresar“, dijo.

“Esperamos ver un estilo de juego diferente, intensidad diferente y una clase de jugador diferente en la proyección en seis meses más. Y que ellos nos den la oportunidad de seguir creciendo”, fue la ambiciosa meta que trazó Julio Barroso. El tiempo dirá si la consigue.