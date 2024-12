El ex central multicampeón con Colo Colo explicó que ayudará a Gustavo Leal para que conozca al fútbol chileno y sus curiosidades.

No sólo dentro de la cancha realiza movimientos Everton de Viña del Mar con miras a la temporada 2025. Fuera de ella, no sólo presentó a su nuevo entrenador, el brasileño Gustavo Leal, sino también a su nuevo asistente técnico institucional, el ex central Julio Barroso.

El cuadro ruletero presentó a quien fuera multicampeón con Colo Colo no sólo con esa labor particular, pues además comenzará oficialmente su carrera como entrenador, pues se hará cargo del equipo Proyección. Aunque su trabajo irá más allá.

Así lo explicó Barroso en diálogo con “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports, donde indicó que se convertirá en la mano derecha del DT brasileño, principalmente para que conozca el ambiente del fútbol chileno y sus vicisitudes.

La nueva pega de Barroso en Everton

“Voy a estar a cargo del equipo de Proyección y además voy a estar como entrenador institucional, asesorando y ayudando en el trabajo de Gustavo para que conozca al fútbol chileno, quiénes son sus jugadores y también en materia de contrataciones”, explicó el Almirante.

Además, Barroso afirma que “pudimos armar un hermoso proyecto que no sucedió de la noche en la mañana, estuve en México, en el corazón del Grupo Pachuca porque quería conocerlos, darles mi punto de vista sobre las falencias que atravesamos, y gracias a eso aceptaron esta iniciativa”.

“Estamos haciendo una reestructuración muy buena y muy sana en Everton. La verdad es que me ilusiona mucho porque veo que estamos trabajando de una manera distinta”, finalizó el ex central campeón del mundo Sub 20.

¿Cuáles son las nuevas caras “ruleteras”?

Además del ex campeón olímpico con Brasil, Everton cuenta con sólo una incorporación como el volante Joaquín Moya, proveniente de Iquique. Pero logró las renovaciones de nombres como Benjamín Berrios, Matías Campos López, Claudio González y Joan Cruz.