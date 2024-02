¿Dónde ver a Godoy Cruz vs Central Córdoba? Cómo seguir al rival de Colo Colo en Copa Libertadores

La Copa Libertadores está cada día más cerca. Colo Colo y Jorge Almirón lo saben bien, por lo que siguen atentos los pasos que da su rival: Godoy Cruz. El Tomba inició su temporada de manera oficial y ahora enfrentará a Central Córdoba. Revisa cómo ver el encuentro.

Los Albos tendrán una apretada agenda en el mes de febrero, donde uno de los desafíos más importantes es la disputa de la Copa Libertadores. El equipo de Macul necesita meterse en la fase de grupos por un tema deportivo, como también económico. Para lograrlo, el actual campeón de Copa Chile deberá superar dos rondas previas. Arturo Vidal y compañía buscan ser competitivos fuera de territorio nacional.

Godoy Cruz como buen rival argentino, asoma como un oponente complejo. El Tomba realizó una positiva campaña en 2023, que le permitió clasificar al torneo internacional. La llave ante Colo Colo asoma como muy cerrada, donde se espera que una gran multitud de hinchas albos crucen la Cordillera de los Andes para apoyar al equipo en Mendoza. Esta fecha los trasandinos tendrán un duelo en la Copa de la Liga y acá te contamos dónde verlo.

¿Dónde ver a Godoy Cruz vs Central Córdoba?

El encuentro del Tomba no tendrá transmisión televisiva, pero podrá ser visto por streaming a través de STAR+.

¿A qué hora juega el Tomba?

El partido de Godoy Cruz y Central Córdoba será el jueves 1 de febrero a las 21:30 horas, en el Estadio Alfredo Terrera de Santiago del Estero, Argentina.

Thomas Galdames espera

Para Godoy Cruz no es algo habitual participar en Copa Libertadores. Esta será la quinta ocasión en la que disputarán el torneo de clubes más importante de América y esperan estar a la altura de las circunstancias. Por esta razón, han buscado armar un plantel competitivo para no desentonar. En frente tendrán a Colo Colo, equipo que supo alcanzar la gloria eterna en 1991, pero que en los últimos años no ha tenido buenas campañas a nivel internacional.

Entre los jugadores del Tomba, se encuentra el chileno Thomas Galdames. El formado en Unión Española arribó a Mendoza en 2023 y logró ganarse una camiseta como titular. En el primer partido de Godoy Cruz en la temporada derrotaron por 2-0 a Defensa y Justicia en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, donde el defensor nacional jugó durante los 90 minutos del encuentro.

Colo Colo y Godoy Cruz jugarán el duelo de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores el jueves 22 de febrero a las 21:30 horas, en Mendoza. El jueves 29 del mismo mes será el encuentro de vuelta en el Estadio Monumental, también a las 21:30 horas. El ganador de esta llave tendrá que enfrentar en la siguiente llave al vencedor entre Sportivo Trinidense (Paraguay) y El Nacional (Ecuador).