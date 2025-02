El mercado de fichajes se sigue moviendo en Chile y no son pocos los jugadores que aún no definen su futuro para la temporada 2025.

Es en ese contexto donde se conoció recientemente que uno de los tantos proyectos que salen año a año de las divisiones inferiores de Colo Colo está cerca de ser refuerzo del histórico cuadro de Fernández Vial. Se trata del joven lateral derecho, David Tati.

David Tati cerca de cerrar con Fernández Vial

Así es, porque según reveló el medio Sabes Deportes, el jugador de 22 años se encuentra negociando actualmente con el conjunto de Fernández Vial , cuadro que este año busca disputar la Tercera División A del fútbol nacional tras haber descendido de la Primera B el 2024.

El jugador salido del Cacique y quien fuera una de las grandes figuras de la Roja en el Mundial Sub 17 del año 2019 no tuvo opciones de debutar en el “Popular”, pero cuenta con recientes pasos por equipos importantes del fútbol nacional, como la Universidad de Concepción, Deportes Temuco y Deportes Copiapó.

David Tati fue parte del plantel 2023 de Deportes Copiapó. (Foto: Instagram de David Tati)

En el último año, Tati fue parte de Colo Colo, sin embargo, no logró ser considerado por el técnico Jorge Almirón y no contó con minutos ni citaciones durante la temporada, entrenando principalmente en la ‘proyección alba’ y sin sumar minutos de juegos -sobrepasaba la edad máxima-. Finalmente, el jugador desde noviembre se encuentra en la condición de libre.

Publicidad

Publicidad

El mismo medio señala que, de todas formas, el ex seleccionado Sub 17 aún no da el visto bueno para su llegada al histórico cuadro aurinegro, ya que está a la espera de que llegue una oferta en las divisiones superiores, es decir, Primera División o Primera B.