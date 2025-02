El fútbol chileno sigue teniendo episodios polémicos y hay equipos que no participarán de esta temporada por líos financieros y las reglas del torneo. Uno de ellos es Trasandino de Los Andes, mientras que Barnechea también corre peligro en la Segunda División.

Por su parte, Deportes Melipilla evitó la desafiliación y jugará en la Liga 2D. Pero el mazazo llegaría esta semana, donde un tradicional elenco que jugó en dicha liga en 2024 recibió una triste noticia.

Si bien aún quedan pasos para salvar el buque, Fernández Vial no jugará en la Tercera A 2025 tras haber descendido de categoría el año pasado. Esto, según palabras del presidente de la ANFA.

Las razones de su exclusión en el fútbol chileno

En diálogo con Diario Concepción, Justo Álvarez, presidente de Anfa, dio la noticia diciendo fuerte y claro que “mientras no se resuelva el tema judicialmente”, el “Almirante” no podrá jugar en la cuarta categoría del balompié nacional.

“Fernández Vial Sadp no puede ingresar a Tercera División porque no cumplió con el cuaderno de cargos, que tiene un punto medular que es el certificado de no deuda que emite la ANFP”, dijo el mandamás de la ANFA.

En ese sentido, Álvarez explicó que en el elenco ferroviario “con eso ya no cumplieron, por lo tanto quedó fuera de la Tercera División A. No hay posibilidad que juegue, cero. Quedó fuera porque no cumplió con el cuaderno de cargos”.

“Conversé hasta con Gamadiel García y no le han pagado a los jugadores…Deben, deben y deben. ¿Plazo hasta marzo para tener el certificado de no deuda? Le insisto: lo oficial es lo que te estoy diciendo yo”, cerró.

