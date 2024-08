Maximiliano Falcón fue clave en el triunfo de Colo Colo ante Junior por Copa Libertadores. El Peluca respondió a un partido de alto calibre y además logró marcar para asegurar los pasajes hasta cuartos de final.

Un partido que mete al uruguayo en la historia del Cacique y que vuelve a confirmar que es titular indiscutido con Jorge Almirón. Sin embargo, el propio defensa reconoció que la noche en Barranquilla tuvo más complicaciones de las esperadas.

Es que el Peluca fue sincero y abordó lo que fue su partido ante el cuadro colombiano. Si hasta recordó el error que cometió en el cierre del primer tiempo y que casi permitió el segundo gol de Carlos Bacca.

“El equipo está muy contento. Ya habíamos avisado. El Colo Gil tiró un muy buen centro, Guille llegó primero, y yo luego me quedó justo y por suerte la pude meter. Fue un partido muy pesado (…) Con algunas cagaditas como siempre me mando a veces, pero la gente me ha bancado a morir. Yo siempre dejó el corazón, eso es lo que representa y también al hincha albo”, expresó el charrúa a Radio ADN.

El futuro de Maxi Falcón

El Peluca reconoció que ahora se abre el apetito en la Copa Libertadores. Pero que no se desvían del Campeonato Nacional, que también es parte de sus objetivos esta temporada.

“La ilusión siempre está. En octavos, cuartos, ya todo es mano a mano. El que cometa menos error pasa. La ambición del equipo se nota. Pero ahora nos enfocamos en lo que será el partido del campeonato nacional contra Everton”, agregó el uruguayo.

Tras ello Falcón recalcó que su futuro será analizado en los próximos meses. Sin embargo, dejó abierta la puerta para mantenerse en el equipo. “Colo Colo es mi casa. Es mi lugar en el mundo desde que salí de Uruguay. Nunca pensé que podría lograr esto. El cariño de la gente es una locura”, cerró.