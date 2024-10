Cristián Caamaño no le tiene mucha fe que digamos al experimento que el DT de Colo Colo parará ante Universidad Católica.

Colo Colo y Universidad Católica se verán las caras en el Estadio Monumental este jueves en una nueva edición del clásico. Ambos equipos llegan con la obligación de ganar, con los albos buscando sumar tres puntos que lo acerquen al título y los cruzados con la opción de clasificar a la próxima Copa Libertadores.

De cara a este compromiso Jorge Almirón se la jugará por enviar como titulares a Javier Correa y Guillermo Paiva, quienes tendrán la responsabilidad de saber combinarse para generar daño en la defensa de la UC.

Uno que se mostró completamente desconfiado con este experimento fue Cristián Caamaño, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura aseguró que “me están pintando a Paiva como si lo compró el Manchester City. Lleva tres goles en el año, hace cuánto no vemos una situación de gol de Paiva en el campeonato chileno”.

“Cuando jugó con Correa contra Everton no la agarró. No se han complementado ambos. Contra Everton el que triunfó fue Correa. Hace mucho que no juegan juntos”, agregó.

Para cerrar, el periodista afirmó que “decide Almirón ahora sumar un delantero que es el que menos minutos ha tenido en este segundo semestre, porque ha jugado más (Marcos) Bolados. Decide incluir aquí a Paiva, en una búsqueda, yo creo, de lo que hacía en Boca, con (Edinson) Cavani y (Miguel) Merentiel”.

Lamentablemente el aporte de Paiva en este 2024 ha sido bastante escaso, con 17 partidos en el torneo local, seis en Copa Chile y 13 en la Copa Libertadores. ¿Su saldo? Pues apenas cinco goles y cuatro asistencias en 36 bregas, donde suma 2.107 minutos de juego.

¿A qué hora se jugará el Colo Colo vs Universidad Católica?

El clásico entre albos y cruzados está programado para hoy jueves 3 de octubre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Monumental. Este encuentro será válido por la fecha 24 pendiente del torneo.