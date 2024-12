Las cosas en Colo Colo están lejos de ser tranquilas de cara a la temporada 2025. Y es que tal como anticipó su presidente Aníbal Mosa, el presente mercado de pases en el club iba a estar marcado por masivas salidas y pocas contrataciones.

Hasta el momento, todavía no oficializan nuevos refuerzos, mas sí han dado a conocer el adiós de varios de sus futbolistas, como Emiliano Amor, Leonardo Gil y Guillermo Paiva, además de los casos puntuales de Brayan Cortés, Carlos Palacios o César Fuentes.

En total son ocho los jugadores del plantel de Colo Colo que no continuarán en la institución con miras al 2025, al que en las últimas horas se suman dos salidas más, ya que finalmente no renovarán sus respectivos contratos con el club.

Las dos nuevas salidas de Colo Colo para el 2025

El primero de los futbolistas que se despidió de la institución fue el arquero de origen ecuatoriano Omar Carabalí, quien tras su último préstamo en Audax Italiano, dio a conocer en Instagram su partida del Cacique tras más de una década.

“Me despido del club el cual fue mi segundo hogar durante 12 años. Le doy gracias a Dios por colocarme en este maravilloso club y en el cual cumplí la mayoría de mis sueños. Me voy pero me llevo en el corazón cada recuerdo y cada vivencia en este club. Hasta pronto mi querido Colo Colo“, escribió el meta.

El segundo de los jugadores que se despidió de la institución fue Matías Colossi, delantero de 23 años que jugó la última campaña en Barnechea, quien en su Instagram tuvo sentidas palabras para agradecer su paso por Macul.

“Llega el fin de una etapa, más de 13 años ligados a esta institución llegan a su fin. Sólo queda agradecer a cada persona de esta linda institución, no tengo dudas que es el mejor equipo de Chile”, escribió el atacante canterano de Colo Colo.

¿Cuántos jugadores se han ido del Cacique?

SE FUERON:

Emiliano Amor

Ramiro González

Leonardo Gil

Gonzalo Castellani

Guillermo Paiva

Juan Carlos Gaete

Darío Lezcano

Leandro Benegas

Omar Carabalí

Matías Colossi

SE IRÁN:

Brayan Cortés

Carlos Palacios

David Tati

Jeyson Rojas

César Fuentes

EN DUDA:

Marcos Bolados

Julio Fierro

Bryan Soto

CON CONTRATO Y PUEDEN PARTIR A PRÉSTAMO: