El Mago analizó lo que fue el adiós de los albos en estos cuartos de final de Copa Libertadores ante River Plate. “Respetaron una idea de juego hasta el final, no se vieron sobrepasados”, aseguró.

El sueño de Copa Libertadores en Colo Colo llegó a su triste final. Los albos no pudieron ante River Plate en Argentina, cayendo por 1-0 y marchándose del torneo continental en su etapa de cuartos de final, quedando entre los ocho mejores del continente.

Pese a la derrota, en las huestes albas hay cierto sentimiento de triunfo moral al haber caído con honor ante un rival que a todas luces era el gran favorito de la llave.

Jorge Valdivia, quien en su calidad de comentarista en ESPN aseguró que “los chicos jóvenes que dieron la talla. Gallardo miraba al banquillo y tenía jugadores de talla mundial, pero no se vio tanta diferencia en la cancha.porque más allá del amor propio en Santiago y en Argentina, lograron quizás no con tanta claridad a la hora de los ataques, pero sí desde la posesión que es intrascendente pero dejan cosas positivas a los entrenadores en dominar al rival”.

“Quizás no fue un dominio absurdo, claro en situaciones de gol o vistoso, pero sabíamos desde un principio las diferencias presupuestarias de esta llave. Colo Colo dio un salto de calidad en ambos partidos, eso hay que destacarlo y darle valor. No es fácil llegar acá a pararse contra 80 mil personas y jugar como en el patio de la casa”, agregó.

En ese sentido, el ex volante destacó la figura de Emiliano Amor, afirmando que “me saco el sombrero con él. Fue titular, se recupera Saldivia y va al banco. Juega por Falcón”.

“Colo Colo sale muy fortalecido de esta llave porque la pierde, pero con mucha dignidad y eso hay que decirlo. No es fácil perder, para Arturo salir derrotado o para Isla y muchos otros, pero da un salto de calidad. Respetaron una idea de juego hasta el final, no se vieron sobrepasados”, añadió.

Sobre lo que fue el trámite del partido en Buenos Aires, el Mago señaló que “River tuvo una y casi nada más de ocasiones de gol. Me podrán decir que Colo Colo no llegó, pero enfrente había un equipo que se reforzó con un presupuesto absurdo y desmedido”.

“Puede ser una opción jugar con doble 9, pero son situaciones que los entrenadores no toman en cuenta o no consideran porque desde el dominio en el medio, a través de la circulación de pelota, entendió que era por fuera. Por eso Zavala y Bolados. Quizás con dos delanteros generas más volumen en el área pero no te asegura llegar al empate o mejores situaciones de gol”, añadió.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido de los albos será ante Cobresal este sábado 28 de septiembre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Monumental.