Colo Colo sigue disfrutando de su buena clasificación en la Copa Libertadores. El Cacique dejó en el camino a un duro rival como Godoy Cruz y ahora deben medirse ante Sportivo Trinidense de Paraguay por un lugar en la fase de grupos.

Una de las grandes figuras en la clasificación de los albos fue Brayan Cortés. El portero fue clave con un par de intervenciones en el Monumental para mantener el empate, esto días después de que Ricardo Gareca dejará en veremos su presencia en la selección chilena.

“No lo conozco (a Brayan Cortés). Sin duda Berizzo confió en él porque seguramente es un arquero importante, de un equipo grande como Colo Colo. Pero quién va a ser el arquero no lo puedo afirmar, porque hay buenos arqueros (…) Está Gabriel Arias en Argentina y está Claudio Bravo que para mí sigue vigente (…) Vicente Reyes de la sub 23 me gustó también”, afirmó el Tigre en conversación con CNN.

Justamente uno que conoce el puesto a la perfección como Daniel Morón salió en defensa de Cortés tras su gran actuación. El actual gerente deportivo del Cacique le mandó un recadito al entrenador de la Roja, dejando en claro que es un arquero de primer nivel para Chile.

“Conociendo el puesto, yo digo que nosotros tenemos a los dos mejores arqueros que juegan en Chile: Brayan Cortés y Fernando De Paul. Seguramente que Gareca a veces no puede tener cercanía con todos los jugadores”, afirmó el Loro en charla con Al Aire Libre en Cooperativa.

En ese sentido, el arquero campeón de la Libertadores 1991 sostuvo que “a medida que siga viniendo a ver a Colo Colo, porque siempre hay que ver a Colo Colo, que es donde nosotros creemos que están los mejores jugadores, va a ver a un Brayan Cortés sólido. Y no habló de los últimos veinte días, sino que hace tres años. Ha crecido una enormidad”.

“Cuando -Cortés- salió hace un rato lo felicité, porque hay arqueros que te ayudan a ganar partidos. Hoy, tuvo dos contenciones de un arquero de alto nivel y me imagino que eso lo habrá anotado Gareca para su libreta y tenerlo en cuenta”, concluyó.

¿Cuántos partidos ha jugado Brayan Cortés en la selección chilena?

El formado en Deportes Iquique, desde su debut en la Roja en el 2018, ha disputado un total de 16 encuentros, donde ha recibido 17 goles. Ya ha jugado diez partidos por Eliminatorias y ha sido el titular en este proceso rumbo al Mundial 2026. ¿Mantendrá esa condición ahora con Ricardo Gareca?

