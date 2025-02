Colo Colo dio otro paso en falso en esta Copa Chile 2025 en su visita a Santiago Wanderers. El Cacique cayó por 1-0 ante los caturros en Valparaíso y sigue sin ganar en duelos oficiales en esta temporada, algo que preocupa bastante en las huestes albas.

Lamentablemente el equipo de Jorge Almirón sigue sin dar garantías en defensa, zona que quedó evidentemente debilitada ante la partida de Maximiliano Falcón.

Ya son varios los partidos en este año, tanto oficiales como de pretemporada, que dan muestra de ellos. Los errores ante Racing, Limache y Wanderers están a la vista de todos, algo que fue analizado por Marcelo Vega.

“A Colo Colo le está faltando Falcón”

En su calidad de comentarista en el programa Media Punta de YouTube el Toby aseguró que “yo creo que de mitad hacia arriba Colo Colo está bien, tiene alternativas, tiene para hacer cambios. Defensivamente es lo que le está faltando, ese jugador Falcón”.

La ausencia de Maximiliano Falcón se está haciendo notar en estos primeros partidos de Colo Colo. | Foto: Photosport.

“Uno dice que técnicamente el uruguayo no es muy bueno, porque Amor era mejor, pero iba a la marca, no dejaba jugar al 9. Falcón había aprendido bastante, no se hacía expulsar tontamente, ese jugador le ha costado”, agregó.

Para cerrer, el Toby avisó que “con Villagra no lo tiene, con Vegas vamos a ver. Técnicamente tiene una zurda maravillosa, cambio de juego, le pega bien a los tiros libres, tiene altura, pero hay que ver si funciona en esta línea de tres. Eso es lo que está complicando”.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido de los albos será este domingo 9 de febrero a partir de las 18:00 horas ante Unión San Felipe en el Estadio Monumental. Este encuentro será válido por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Chile 2025.