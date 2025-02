Colo Colo tuvo una gran noche en el Estadio Monumental al golear por 4-0 a Unión San Felipe por la fecha 3 de la Copa Chile 2025. El Cacique pegó fuerte en el Monumental gracias al triplete de Javier Correa y el tanto de Salomón Rodríguez, sumando una valiosa victoria por el Grupo B.

Además de la goleada, este triunfo marcó el debut de Fernando de Paul atajando en este año 2025. El meta reemplazó al cuestionado Brayan Cortés, quien había jugado todos los duelos amistosos y oficiales en este inicio de temporada.

El propio Jorge Almirón se refirió a este movimiento que metió en el pórtico albo, donde dejó en claro que cuenta con dos muy buenos arquero y que, dependiendo de las circunstancias, jugará uno y no el otro.

ver también ¿Se acabó el enojo? El inesperado regreso a Colo Colo en la goleada sobre Deportes Recoleta

“El domingo posiblemente juegue Brayan Cortés”

En conferencia de prensa el DT albo afirmó que “Fernando el año pasado también atajó y le tocó jugar. Los dos jugaron, Brayan jugó más, pero también Fernando necesita minutos, entrar en tiempo. Tenemos dos muy buenos arqueros, son muy confiables los dos, Brayan hizo un año espectacular, es el arquero de la selección y hoy le tocó jugar a Fernando”.

“De Paul no tuvo mucho trabajo, pero es un aquero que da mucha seguridad. No es ninguna señal, le tocó jugar a Fernando hoy y ellos lo saben, así que no hay mucha explicación que dar”, agregó el argentino.

Fernando de Paul tuvo una gran intervención para mantener el cero en el arco de Colo Colo ante San Felipe. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, Almirón fue claro en asegurar que “hoy le tocó jugar a Fernando y lo hizo bien, después le tocará a Brayan, no pasa nada. El domingo posiblemente juegue Brayan Cortés”.

Para cerrar y apuntado al debut por la Liga de Primera, el DT del Cacique afirmó que “el domingo ya inicia el torneo contra un equipo que hizo un buen torneo en el ascenso. Estamos preparados para este comienzo, esperemos hacer un buen partido y sacar un buen resultado. Es una motivación especial de que todos los partidos hay que jugarlos muy en serio”.

ver también Aconsejan a De Paul por su rabieta en Colo Colo: “Todo es conversable y Cortés necesita un sustituto de nivel”

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo duelo del Cacique será ante Deportes La Serena este domingo 16 de febrero desde las 12:00 horas en el Estadio La Portada. Este encuentro será válido por la fecha 1 de la Liga de Primera 2025.

Publicidad