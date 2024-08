Colo Colo está en racha positiva en el segundo semestre, tramo del año donde todavía no conoce la derrota y sueña en grande en el Campeonato Nacional, Copa Chile y Copa Libertadores.

Los albos vienen de coronar otra semana perfecta, porque primero le ganaron a Junior en Barranquilla y luego a Everton en Viña del Mar, para así seguir peleando en todos los frentes.

El líder de Colo Colo es su entrenador, Jorge Almirón, quien volvió a poner al elenco albo entre los mejores 8 del continente y comienza a recibir alabanzas en el medio futbolístico chileno.

Comparan a Almirón con Quinteros

Un tema que se repite y del que se ha hablado mucho es la comparación entre Almirón y Gustavo Quinteros, el ex entrenador del Cacique, y de a poco el ex estratega de Boca Juniors empieza a “ganar” el gallito.

Alguien que conoce de cerca el interior de Colo Colo es Patricio Yáñez, ex capitán albo quien en su trabajo de comentarista de radio Agricultura dijo que en un ítem claro es mucho mejor Almirón.

“Almirón tiene un tremendo manejo a diferencia de Quinteros. Quinteros en su estilo que es respetable, él lo verbalizaba todo y lo hacía público todo, lo hacía sentir”, comentó el ex seleccionado al hablar de la polémica entre Carlos Palacios y su frustrado paso a Boca Juniors.

Gustavo Quinteros sigue rondando en Colo Colo.

“En cambio Almirón tiene otro tipo de manejo, que no se complica por nada, si llegan o no llegan jugadores, si se van o no se van, si no pasa algo él sigue adelante nomás”, agregó.

Para finalizar sobre el tema, Yáñez indicó que “son todos buenos estilos, yo no he tenido a los técnicos modernos así que no puedo opinar, pero los tipos de antes te encaraban, te sancionaban, pero no lo hacían público”.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Ñublense por el Campeonato Nacional?

El partido entre Colo Colo y Ñublense por el Campeonato Nacional se jugará este jueves 29 de agosto, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Monumental.

