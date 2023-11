Colo Colo ya dejó en el pasado su buena victoria sobre Unión La Calera por la fecha 27 del torneo. Lamentablemente y como ha sido habitual en este año, el Campeonato Nacional volverá a interrumpirse, esta vez por las eliminatorias.

Es por esto que el Cacique arregló un interesante partido amistoso ante River Plate este miércoles. La idea es no perder más ritmo de competencia y estar en óptimas condiciones para el término de temporada, donde además está a la vista la final de la Copa Chile 2023 ante Magallanes.

En ese sentido, Gustavo Quinteros tiene en mente darle forma a un regreso importante en la defensa del Cacique: el de Emiliano Amor.

El defensor argentino no ha jugado en todo el 2023 producto de una lesión. Sin embargo, su vuelta a las canchas está siendo considerada por Quinteros para este miércoles ante la escuadra argentina.

“Tenemos jugadores que están convocados (a la selección chilena), o que están lesionados, pero también tengo ganas que este partido pueda jugar Emiliano Amor”, afirmó el DT tras la victoria sobre La Calera.

Además, el santafesino detalló que “quiero ver si puedo darle minutos, para que él pueda ir tomando confianza, ir agarrando ritmo de fútbol que es igual o más exigente que un partido oficial. Jugaremos ante un rival muy fuerte, y seguramente tienes que estar a la altura. Estoy pensando eso con Emiliano, que se pueda dar”.

“Algunos jugadores que no se recuperen del día de hoy seguramente no van a jugar, no quiero arriesgar jugadores cansados, con molestia o con fatiga. Tendrán la posibilidad jugadores que hoy no tuvieron participación desde el inicio”, concluyó.

¿Hace cuanto que no juega Emiliano Amor en Colo Colo?

El último partido del defensor argentino fue el 9 de noviembre del 2022, cuando Colo Colo cayó por 4-3 justamente ante River Plate en un amistoso internacional jugado en el Estadio Sausalito. En ese duelo Amor hizo un gol y fue reemplazado a los 87’ por Jeyson Rojas, producto de una lesión en los tendones peroneos de su tobillo izquierdo.

¿Cuántos partidos ha jugado Amor en el Cacique?

El defensor de 28 años ha disputado 56 partidos con la camiseta de Colo Colo, anotando un total de cinco goles. Con los albos ganó la Copa Chile 2021, la Supercopa 2022 y el Campeonato Nacional 2022.

¿Cuándo jugará Colo Colo ante River Plate?

El partido entre Colo Colo y River Plate se jugará este miércoles 15 de noviembre a las 20:00 horas en el Ester Roa de Concepción. Será transmitido vía streaming por la plataforma de Star+.

Toda la actualidad del fútbol y deporte nacional e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News. ¡No te pierdas de ninguna novedad!