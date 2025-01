La teleserie del arco de Colo Colo está llegando a su final, porque el directorio de Blanco y Negro decidió enviarle una nueva propuesta de renovación de contrato a Brayan Cortés.

El Indio tiene una nueva oferta del Cacique en sus manos, empujado por el deseo del entrenador Jorge Almirón, quien lo tenía como primera opción por sobre el costarricense Keylor Navas, la segunda alternativa.

La situación de Cortés generó rabia entre los hinchas de Colo Colo, porque el arquero anunció que se iba del club y al no tener opciones importantes en el extranjero decidió volver.

Patricio Yáñez defiende a Brayan Cortés de las críticas

Los dardos de los fanáticos albos contra el iquiqueño llueven en las redes sociales, situación que analizó Patricio Yáñez, quien en radio Agricultura defendió al meta.

“Él no ha tenido cuestionamientos con Colo Colo, esto fue algo profesional. No falta aquel que de alguna manera borra lo que el jugador ha tenido como respuesta a una institución y que ha sido importante”, dijo en primera instancia el ex delantero albo.

Luego, el campeón de la Copa Libertadores 1991 con el Cacique dijo que “comienzan a ver estas intenciones de poder crecer de una manera muy hostil, algunos violentos, a otros se les pasa la mano”.

“Para mí sería algo realmente positivo, algo bueno para la conformación del plantel. Entiendo que Jorge Almirón quiere traer dos extranjeros e insisto, lo de Cortés sería muy positivo, un gran acierto”, cerró.